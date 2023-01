Rei português dos autoclismos perde 6% com a guerra na Ucrânia mas bate recorde de vendas

O maior produtor de autoclismos da Europa do Sul mora em Aveiro, onde tem em curso um investimento da ordem dos 12 milhões de euros na ampliação do seu complexo industrial, no aumento da capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos e no reforço dos sistema e tecnologias de informação, com inauguração prevista ainda para a primeira metade deste ano.





Entretanto, a OLI acaba de anunciou que registou no ano de 2022 "o volume de negócios mais elevado de sempre" – 75,5 milhões de euros, mais 7% do que no ano anterior, estimando um crescimento de 8% para 2023.

As exportações aumentaram 16%, representando quatro quintos (75,6%) do total das vendas, com destaque para o impulso de 142% registado pelos mercados do Norte de África, sobretudo o Egipto e a Tunísia.

Já a invasão da Ucrânia pela Rússia "teve um impacto negativo no exercício de 2022 da OLI, com as vendas nestes dois países a serem residuais. Antes do conflito, em 2021, a Rússia e a Ucrânia representavam 6,3% das vendas totais da empresa", sinalizou a empresa, esta quinta-feira, 26 de janeiro, em comunicado.





Outra nota negativa: "Na Europa, a geografia onde a marca tem crescido continuamente nos últimos anos, as vendas abrandaram, tendo registado nos mercados da Europa Central e de Leste uma diminuição de 2% das vendas."

No continente europeu, realça a OLI, "Portugal foi uma exceção ao registar um crescimento de 9%, representando 23% das vendas totais de 2022".

As soluções de banho desenvolvidas e produzidas no complexo industrial em Aveiro, nomeadamente autoclismos, placas de comando e mecanismos, foram enviadas para mais de 85 países dos cinco continentes, enfatiza a OLI.





"Em 2023, conscientes da incerteza e da instabilidade na Europa, iremos apostar em geografias como o Norte de África e o Médio Oriente, onde queremos consolidar os resultados obtidos no ano passado e crescer ainda mais em vendas", adianta a empresa.

Para concretizarmos os objetivos de crescimento, a OLI promete "apostar na melhoria do serviço ao cliente e no lançamento de novos produtos com maior incorporação de tecnologia e valor acrescentado com benefícios ao nível da sustentabilidade e da saúde e bem-estar das pessoas".





(Notícia atualizada às 13:48)