Portuguesa OLI “puxa” autoclismos de gigante em Bruxelas com 4 mil trabalhadores

As casas de banho da nova sede do banco BNP Paribas Fortis em Bruxelas, um edifício que ocupa uma área de mais de 100 mil metros quadrados e acolhe 4.100 postos de trabalho, tornando-se num dos maiores edifícios de escritórios da Bélgica, estão equipadas com soluções da portuguesa OLI.

"Para cumprir os níveis máximos de eficiência hídrica, este projeto selecionou para as suas casas de banho os autoclismos ultra-eficientes ‘OLI 120 Plus Sanitarblock’, que garantem uma poupança diária de nove litros, e as placas de comando ‘SLIM’, em preto ‘soft-touch’, com um design contemporâneo e uma estética depurada", realça a empresa portuguesa, em comunicado.

Localizado em Warandeberg, no coração da capital belga, a nova sede do BNP Paribas Fortis é considerada "’joia arquitetónica’ e edifício passivo que atende aos mais altos padrões de inovação e desempenho ambiental", destaca-se pela "fachada ousada e futurista composta por colunas verticais, com minerais verdes provenientes de uma pedreira norueguesa, que contribuem para a singularidade de cada coluna, dando à fachada um aspeto mineral que evolui com a luz do sol".

A OLI é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, tendo fechado o ano de 2021 com uma faturação recorde de 70,4 milhões de euros, o que traduz um crescimento de mais de 10 milhões de euros face ao ano anterior, com as exportações para cerca de 80 países a representarem 75,6% do total.

Sediada em Aveiro, em cujo complexo-sede investiu em 2021 perto de seis milhões de euros em obras de ampliação e renovação, moldes e industrialização, estimando investir sete milhões em 2022, a OLI emprega 424 pessoas em Portugal, mercado onde as suas vendas cresceram 21% no ano passado.

A fábrica da OLI trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem uma produção anual de dois milhões de autoclismos e três milhões mecanismos, garantindo ser a única empresa portuguesa a produzir autoclismos interiores.