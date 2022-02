Autoclismos OLI de Aveiro ganham mundo com vendas recorde de 70 milhões

Acabada de entrar na elite do motociclismo mundial como patrocinadora da oficial da equipa italiana Gresini Racing, marcando presença nas motos 23 e 49 da Ducati, a OLI anuncia que meteu o pé a fundo no acelerador das vendas, tendo fechado 2021 com o valor mais elevado de sempre.

O maior produtor de autoclismos da Europa do Sul faturou 70,4 milhões de euros no ano passado, o que traduz um crescimento de mais de 10 milhões de euros face ao ano anterior, com as exportações a representarem 75,6% do total.

Este crescimento deveu-se sobretudo aumento das exportações em 16%, com a França e Itália a recuperar a liderança das vendas.

"Porém, os maiores crescimentos foram registados na Europa Central e de Leste (mais 42%) com a Bulgária, a Polónia e a Rússia a destacaram-se, no Norte de África (mais 62%) com Marrocos e Egito a liderarem as vendas, e no Médio Oriente (mais 51%) com a Jordânia e a Israel a impulsionarem a subida naquela geografia do globo", realça a OLI, em comunicado.

Sediada em Aveiro, em cujo complexo-sede investiu em 2022 perto de seis milhões de euros em obras de ampliação e renovação, moldes e industrialização, estimando investir sete milhões em 2022, a OLI emprega 424 pessoas em Portugal, mercado onde as suas vendas cresceram 21% no ano passado.

"Para a OLI, 2021 foi um ano peculiar de crescimento. Por um lado, congratulamo-nos com o aumento significativo do volume de faturação e o exemplar desempenho comercial na exportação, mercado nacional e filiais, por outro, vivenciámos uma disfunção nunca antes vista nos preços das matérias-primas, da energia e da logística que tiveram um forte impacto nos resultados da empresa", frisa António Ricardo Oliveira, administrador da OLI e neto do fundador da empresa.

"Em 2021, a OLI consolidou a sua posição no mercado global, através da sua capacidade de abastecer os clientes de forma consistente e contínua, apesar das adversidades conjunturais, e da sua afirmação internacional", através da conquista de três grandes prémios internacionais de Design (Red Dot Design, IF Design e Archiproducts Award) com a placa de comando Less is More", destaca Oliveira.

"O nosso compromisso com o crescimento marcou também 2021, ao avançarmos com a ampliação do complexo industrial em Aveiro e a criação de um armazém inteligente, cuja automatização logística permitirá armazenar 6200 paletes e perto de 500 mil produtos embalados. Seja pelo aumento de capacidade instalada, seja pela agilidade logística que irá promover, este investimento reforçará, já a partir do final de 2022, a capacidade de resposta aos clientes. Ao conjugarmos esta expansão com os investimentos em curso nas filiais, acreditamos estar perante um salto significativo na dimensão industrial e comercial da OLI", conclui o mesmo administrador.