Autoclismos OLI de Aveiro metem o turbo na elite do motociclismo mundial

A maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, sediada em Aveiro e que é detida, em partes iguais, pela família Oliveira e o grupo italiano Fondital, vai acelerar na sua promoção internacional e entrar na pista da elite do motociclismo mundial.

Após três épocas de patrocínio em Moto2 e Moto3, a OLI abraça este ano a prova "rainha" MotoGP como patrocinadora oficial da equipa italiana Gresini Racing, marcando presença nas motos 23 e 49 da Ducati, nos fatos dos pilotos Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio e nos uniformes da equipa.

"É com grande satisfação que estamos ao lado da Gresini neste salto para o MotoGP, o evento cimeiro do motociclismo a nível mundial, depois de três anos de parceria nas categorias de Moto2 e Moto3. Esta evolução afirma aquilo que queremos ser enquanto empresa, uma organização evolutiva e em crescimento acelerado, disposta a competir para se destacar entre os melhores do mundo", afirma António Ricardo Oliveira, administrador da OLI, em comunicado.

"Esta parceria é um dos vetores que permite amplificar o projeto internacional da OLI, seja pela força crescente das nossas filiais, seja pela dinâmica de exportação para novas latitudes e crescimento de importadores estratégicos", sublinha o mesmo gestor.

A OLI fechou 2020 com uma faturação de 60 milhões de euros, exportando 80% da produção para 80 países dos cinco continentes, e emprega 419 no seu complexo industrial em Aveiro. Produz dois milhões de autoclismos e 2,8 milhões de mecanismos por ano.





Ainda relativamente à presença na MotoGP, António Ricardo Oliveira revela que a OLI irá capitalizar o apoio à equipa Gresini com a organização de um programa de visita aos Grandes Prémios, que "permitirá aos seus clientes aceder ao ‘padock’ da Gresini Racing, contactar com os pilotos e vivenciar uma experiência desportiva ao mais alto nível", promete.

Adicionalmente, tendo e equipa Gresini Racing origem italiana, "a OLI estreita também o canal de reconhecimento de marca no mercado italiano por força da existência de uma filial da empresa em Itália".

Sendo este um dos seus principais mercados externos, "gera-se assim uma forte sinergia com expansão para outros mercados em que a OLI atua", enfatiza o administrador da empresa.

Esta exposição da OLI na elite do motociclismo mundial junta-se à visibilidade mediática internacional que a marca tem adquirido com a conquista de prémios mundiais de design, como o Red Dot Design Awards, o IF Design e, mais recentemente, o Archiproducts Awards com a placa de comando de autoclismo "Less Is More", da autoria do arquiteto italiano Alessio Pinto.