Sonae Arauco pôs em lay-off a grande maioria dos 800 trabalhadores em Portugal

Com uma dúzia de fábricas em quatro países, das quais cinco na Alemanha, duas em Espanha, uma na África do Sul e quatro em Portugal, a Sonae Arauco tem algumas delas em "lockdown" (paragem de atividade) no contexto do combate mundial à pandemia da covid-19.

Detida a meias pela Sonae Indústria e os chilenos da Arauco, fonte oficial da Sonae Arauco adiantou ao Negócios que, em Portugal, a companhia "ativou os mecanismos excecionais criados pelo Governo para mitigar situações de crise empresarial decorrentes da pandemia de covid-19, com o objetivo de manter os postos de trabalho". Em síntese, "a empresa tem a atividade parcialmente suspensa em Portugal" e "a grande maioria dos seus 800 colaboradores em lay-off", confirmou a mesma responsável da Sonae Arauco, adiantando que "as medidas entraram em vigor durante o mês de abril". As fábricas da Sonae Arauco em Portugal estão situadas em Mangualde, Oliveira do Hospital, Castelo de Paiva e Sines. De resto, a Sonae Arauco realça que, "desde a primeira hora, implementou, proactivamente, as medidas consideradas necessárias pelas autoridades de saúde e governamentais para garantir a segurança de todos, tendo mantido, enquanto lhe foi possível, o normal funcionamento das suas unidades, que aportam um contributo relevante à atividade económica das localidades onde estão inseridas". Já a Sonae Indústria, que emprega mais de 500 trabalhadores, tem uma fábrica no Canadá e outra na Alemanha e controla, também integralmente, duas unidades em Portugal, na Maia e em Paredes, onde, para já, não tem trabalhadores em lay-off. A Sonae Indústria apresenta esta quarta-feira as suas contas relativas ao primeiro trimestre de 2020. Nos primeiros três meses do ano passado, a companhia tinha obtido lucros de 1,2 milhões de euros e faturado 56,8 milhões de euros. Considerando os 50% com a Arauco, o volume de negócios no primeiro trimestre de 2019 foi de 159 milhões de euros.