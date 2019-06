Sonae Indústria vai fechar mais uma fábrica na Alemanha

A Sonae Indústria comunicou esta quinta-feira, 6 de junho, que a fábrica que detém em Horn, na Alemanha, "pretende cessar a atividade de forma definitiva até ao final de 2020".

Detida pela GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions – GmbH (GHP), subsidiária da Sonae Arauco, a "joint venture" entre a Sonae Indústria e a chilena Arauco, esta unidade emprega 106 pessoas, tendo a empresa já informado o Comité Económico e Conselho de trabalhadores da "intenção de terminar com o que resta das operações em Horn", lê-se no comunicado enviado pela Sonae Indústria para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A unidade mantinha, desde 2014, uma atividade residual de laminados que, individualmente e com equipamentos antigos e ineficientes, não é viável. A atividade desenvolvida em Horn, com pouca utilização da capacidade e com custos fixos elevados tornam inviável a sua manutenção no competitivo mercado europeu", explica a Sonae Indústria.

Uma "realidade" que, segunda a empresa, "levou a que as operações em Horn registassem nos últimos anos um EBITDA e ‘cash flows’ negativos, sem qualquer perspetiva de recuperação a médio prazo", garante.

A empresa maiata afirma, ainda, que o início das discussões formais com o Comité de Trabalhadores para a atividade de laminados na fábrica de Horn "é uma decisão isolada, que não envolve os restantes negócios de laminados da Sonae Indústria, que têm a sua principal unidade industrial na Maia".





Este anúncio surge quatro meses depois de a Sonae Indústria ter alertado os investidores de que iria registar uma forte quebra nos resultados de 2018 - obteve lucros de 11 milhões de euros, menos 27,8% do que no anterior anterior - devido ao reconhecimento de uma imparidade de oito milhões de euros por conta do encerramento, marcado para o final deste ano, da fábrica da LaminatePark, em Eiweiler, na Alemanha, que resultou de uma parceria entre a Sonae Arauco e a Tarkett.