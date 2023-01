"Transação milionária": Australiana compra empresa portuguesa com 1.100 pessoas

Fundada em 1991, em Caneças, Odivelas, por Pedro Queiroz Vieira e Vítor Oliveira, a CTR – Consultoria, Técnica e Representações mudou-se em 2003 para Samora Correia e tornou-se uma gigante mundial em tecnologias de difusão para o mercado de bens de grande consumo, que é internacionalmente conhecido pela sigla FMCG.

"Sempre com os olhos postos nas mais recentes tecnologias e oportunidades de negócio, o seu desenvolvimento foi catapultado pelsa patentes desenvolvidas na área de difusão a um ritmo alucinante", contando atualmente com mais de 50 patentes registadas.

Consolidada a fábrica de Samora Correia, viria a abrir uma outra na China em 2006, tendo nos dois anos anteriores à pandemia da covid-19 aberto unidades industriais nos Estados Unidos e na Índia.

O grupo CTR conta actualmente com "mais de 1.100 colaboradores, dos quais cerca de 450 em Samora Correia", revelou a directora de marketing do grupo ao Negócios.

Em termos de facturação, Vera Costa Pereira enfatizou que o grupo CTR "tem vindo a crescer mais de 20% ao ano, para fechar 2022 com uma faturação de cerca de 150 milhões de euros, contra 135 milhões no ano anterior".

No final do ano passado, após a morte de Vítor Oliveira, o controlo do grupo CTR passou para as mãos da multinacional Hayco, por um valor não revelado mas cuja operação é classificada pelo vendedor como "transacção milionária".

"Foi uma ótima (e fácil) decisão para o grupo CTR ingressar na Hayco. Não apenas administramos negócios onde a inovação é um pilar, mas o mais importante é o facto de compartilhamos os valores por que se pautam as empresas familiares. Aguardamos o futuro com entusiasmo e expectativa", afirma Pedro Queiroz Vieira, em comunicado.

O grupo Hayco, "nome de peso na indústria de FMCG" de origem australiana, tem sede em Hong-Kong, foi fundada em 1983, é detido pela família Hay e emprega mais de seis mil pessoas.