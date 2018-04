Fox pode vender Sky News à Disney para superar reservas da Concorrência

Rupert Murdoch intensificou os seus esforços para pressionar a Autoridade da Concorrência britânica a aprovar a sua oferta de 14,5 mil milhões de dólares pela Sky, colocando em cima da mesa a possibilidade de vender ou separar a Sky News do resto do grupo.

Segundo anunciou a Twenty-First Century esta terça-feira, 3 de Abril, a Sky News pode ser vendida à rival norte-americana Walt Disney, ou tornar-se um negócio independente dentro do grupo Sky.

A Fox acordou em Dezembro de 2016 comprar os 61% que ainda não detém na Sky, mas o negócio tem sido repetidamente adiado pelo governo e reguladores do Reino Unido.

Em causa estão os receios de que o negócio possa resultar no fortalecimento do controlo da comunicação social pela família Murdoch no Reino Unido e, consequentemente, a sua capacidade de influenciar a opinião pública e a agenda política. Isto porque Murdoch já controla os jornais Sun e The Times.

O atraso permitiu à Comcast entrar na corrida em Fevereiro, afirmando que ofereceria 12,50 libras por acção para comprar a Sky, em comparação com as 10,75 libras da Fox. Contudo, a empresa nunca apresentou uma proposta formal.

A Fox garantiu esta terça-feira que as concessões que apresenta vão além dos passos que o regulador disse que precisavam de ser dados para mitigar as preocupações em relação à influência de Murdoch.

"Na verdade, acreditamos que as soluções que propusemos para salvaguardar a independência editorial da Sky News abordaram de forma abrangente e construtiva as preocupações provisórias da CMA [Autoridade dos Mercados e da Concorrência]", refere o grupo, citado pela Reuters.

A Fox disse que poderia separar legalmente a Sky News dentro do grupo Sky, de modo que o canal operaria de forma independente com garantia de financiamento por 15 anos.

Alternativamente, a empresa disse que a Disney manifestou interesse em adquirir o canal de notícias 24 horas, independentemente de a proposta da Disney para comprar a maioria dos activos da Twenty-First Century Fox avançar ou não.

As acções da Sky estão a valorizar 2% para 13,23 libras, um valor acima da oferta da Fox e da proposta da Comcast.