Comcast enfrenta Fox e formaliza oferta de 25 mil milhões pela Sky

A operadora de cabo norte-americana Comcast avançou com uma oferta de 22 mil milhões de libras (25 mil milhões de euros) pela Sky, desafiando assim o objectivo da Fox de Rupert Murdoch em controlar a companhia de media britânica.

A Comcast já em Fevereiro tinha anunciado que estava disponível para oferecer 12,5 libras por cada acção da Sky, mas só esta quarta-feira formalizou a oferta, dando conta que irá agora tentar convencer os administradores independentes da Sky a recomendarem a sua proposta aos accionistas.



Tendo em conta a formalização da oferta da Comcast, os administradores independentes da Sky já retiraramo apoio à oferta da Fox





A Comcast controla a NBC e a Universal Pictures nos Estados Unidos e vê a Sky como uma "empresa extraordinária, com um forte negócio e uma marca de valor".

Quanto à Twenty-First Century Fox, de Rupert Murdoch, já reagiu ao avanço da Comcast, afirmando que para já mantém em cima da mesa a mesma oferta de 10,75 libras por acção, estando a "considerar as opções" disponíveis.

Esta oferta da Fox foi lançada em Dezembro de 2016, mas tem sofrido entraves por parte dos reguladores, que ainda não aprovaram a operação, o que abriu caminho ao surgimento de ofertas rivais.

Em causa estão os receios de que o negócio possa resultar no fortalecimento do controlo da comunicação social pela família Murdoch no Reino Unido e, consequentemente, a sua capacidade de influenciar a opinião pública e a agenda política. Isto porque Murdoch já controla os jornais Sun e The Times.

A Fox, que já controla 39% da Sky, disse que poderia separar legalmente a Sky News dentro do grupo Sky, de modo que o canal operaria de forma independente com garantia de financiamento por 15 anos.

Contudo, firmou também um acordo com a Walt Disney, que poderá passar pelo controlo da Sky por parte da companhia norte-americana de media.





Este negócio de compra da Sky insere-se numa operação mais ampla e surge depois de a Walt Disney ter no final do ano passado anunciado a compra do império de Rupert Murdoch por 52.400 milhões de dólares, num negócio que deixa a Disney com o estúdio de Hollywood 21st Century Fox, e mantém os canais da rede Fox nas mãos da família Murdoch.