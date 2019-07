Luís Cabral substitui Rosa Cullell na liderança da dona da TVI

O administrador da Media Capital Rádios, Luís Cabral, vai ser o novo CEO da Media Capital, avança esta sexta-feira o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, o anúncio oficial da nomeação de Luís Cabral será feito pela Prisa, a empresa espanhola que detém 96,96% da Média Capital, proprietária da TVI.

A Bloomberg tinha noticiado na semana passada que a Prisa estava a ponderar avançar com uma alteração de estratégia na Media Capital, que passava pela alteração da liderança da dona da TVI.

Rosa Cullell está à frente da dona da TVI desde 2011, sendo que este ano está a ser marcado pela perda de liderança nas audiências da estação de televisão pela primeira vez desde 2005.



No primeiro semestre deste ano, a SIC obteve um "share" de 19% quase dois pontos percentuais acima da TVI (17,3%). Tendo em conta apenas o mês de junho a distância entre os dois canais foi de 4,5 pontos percentuais e a TVI surge apenas 1,7 pontos percentuais à frente da RTP1.

A descida das audiências refletiu-se nos resultados da Media Capital, que viu o EBITDA baixar 83% no primeiro trimestre deste ano. Os resultados líquidos foram negativos (-1,4 milhões), contra lucros no mesmo período do ano passado.

Rosa Cullell justificou na altura a queda nos resultados com os "montantes investidos", que foram "superiores ao verificado em anos anteriores, e não são referência para o futuro". A CEO dizia acreditar que tal investimento iria ter "um impacto positivo nos resultados do ano e na grelha da televisão já a partir de maio", mas pelo menos nas audiências de junho tal não era ainda visível.