Cunha Velho e Mário Ferreira nos comandos da dona da TVI. Cristina Ferreira no "board"

A Assembleia Geral da Media Capital elege, no próximo dia 24 de novembro, os novos órgãos sociais, designadamente o novo conselho de administração.

Manuel Alves Monteiro não vai integrar o "board" da dona de meios como a TVI e a Rádio Comercial e deixa, nessa data, de ser CEO do grupo, segundo um comunicado da empresa.

Cessa assim funções ao mesmo tempo que o fazem os restantes cinco membros do conselho de administração indicados pelo anterior acionista maioritário.

Em abril passado, Manuel Alves Monteiro foi escolhido pela espanhola Prisa – que na semana passada concretizou, através da Vertix, a venda da totalidade da sua participação de 64,47% na Media Capital a um conjunto de investidores, por 36,85 milhões de euros – para ser administrador não executivo e, posteriormente, CEO do Grupo da Media Capital.

Luís Cunha Velho, que nos últimos meses desempenhou as funções de assessor do conselho de administração, por acumulação com as funções de vogal do "board" da TVI, vai assumir, transitoriamente, o lugar de CEO do Grupo Media Capital, dando tempo para que a nova estrutura acionista proceda à escolha de uma solução de gestão executiva definitiva, refere o comunicado.





Cunha Velho, de 61 anos, é também administrador delegado da Plural Portugal, detida pela Media Capital.





Mário Ferreira proposto para "chairman"

Entretanto, em comunicado à CMVM, a Pluris Investments (do empresário Mário Ferreira), a Triun, a BIZ Partners, a CIN – Corporação Industrial do Norte, a Zenithodissey – Lda., a Fitas & Essências, Lda., a DoCasal Investimentos, Lda. e Manuel José Lemos de Ferreira Lemos apresentaram uma proposta para a designação dos órgãos sociais para o mandato 2020-2022, para ser submetida à apreciação e discussão dos acionistas no dia 24.

Os referidos acionistas da Media Capital propõem que seja aprovada a eleição de Mário Nuno dos Santos Ferreira como presidente do conselho de administração e de Paulo Alexandre Francisco Gaspar como vice-presidente do "board".

Além disso, propõem como administadores Avelino da Mota Francisco Gaspar, Cristina Maria Jorge Ferreira, João Luís Baldaque da Costa Serrenho, Luís Manuel da Cunha Velho, Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo, Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira e Rui Armindo da Costa Freitas.