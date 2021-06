Negócios ganha prémio de jornalismo do Santander Totta

O jornalista Fábio Monteiro foi o vencedor do grande prémio de jornalismo do Santander Totta/Universidade Nova de Lisboa com o trabalho "Os (vários) frutos do consumo verde", que venceu, também, na categoria Sustentabilidade e Inovação Empresarial.



O Negócios ganhou ainda a categoria Gestão de Empresas e Negócios, com o trabalho das jornalistas Margarida Peixoto e Rafaela Burd Relvas sobre o Banco de Portugal.





Na categoria de Mercados Financeiros foi distinguido Nuno Aguiar (ex-Negócios), da Exame com o trabalho sobre a Robinhood.





Os prémios foram entregues esta terça-feira, 1 de junho, numa cerimónia que teve lugar no edifício do Banco Santander Totta, em Lisboa.

Esta foi a 15.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico, uma iniciativa do Santander e da Universidade Nova de Lisboa, que visa distinguir os melhores trabalhos publicados anualmente na comunicação social de imprensa escrita, nas áreas de Gestão de Empresas e Negócios, Mercados Financeiros, e Economia e Sustentabilidade.



Os trabalhos premiados foram publicados ao longo de 2020.



O trabalhado vencedor do grande prémio pode ser visto aqui: https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/os-varios-frutos-do-consumo-verde



