Seedrs gerou investimentos de mais de 210 milhões de euros no ano passado

A plataforma europeia de equity crowdfunding financiou 186 campanhas de 17 setores diferentes no ano passado.

Bruno Simão

A Seedrs, plataforma luso-britânica de equity crowdfunding, gerou investimentos de mais de 210 milhões de euros no ano passado. Este valor representa um aumento de quase 60% em comparação com o mesmo período do ano passado e um novo recorde para a plataforma.

Esta aposta permitiu o "financiamento de 186 campanhas de 17 setores diferentes, por investidores de 60 países que fizeram mais de 72.500 investimentos nos últimos 12 meses", refere a Seedrs, num comunicado enviado às redações. Em 2017, foram gerados investimentos acima de 140 milhões de euros através da Seedrs.

"Os últimos 12 meses foram sensacionais para a Seedrs. Assistimos a níveis recorde de investimentos na plataforma, ao mesmo tempo que reforçámos a nossa oferta de produtos e serviços inovadores, como foi o lançamento do AutoInvest, único no mercado que, juntamente com o bem-sucedido mercado secundário, representam dois produtos financeiros novos nesta classe de ativos" afirma Jeff Kelisky, CEO da Seedrs.

O responsável refere ainda que a plataforma tem "grandes planos para este ano, como o lançamento do Fundo Seedrs EIS100 no primeiro trimestre".

O investimento superior a 210 milhões de euros no ano passado eleva o total investido em campanhas para os 550 milhões de euros nos últimos seis anos, tendo financiado 720 negócios desde que a plataforma foi lançada.