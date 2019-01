HCapital investe dois milhões na "energia inteligente" da Omniflow

A start-up do Porto acaba de fechar uma nova ronda de investimento com um fundo de "early stage" gerido pela sociedade independente de capital de risco, que se junta à Portugal Ventures na estrutura acionista.

A Omniflow anunciou esta quarta-feira, 9 de janeiro, a conclusão de uma ronda de financiamento de dois milhões de euros com a HCapital Parners, que gere um fundo de capital de risco de "early stage" e de origem nacional focado nas áreas da energia, da mobilidade e dos territórios inteligentes.

Numa nota de imprensa, a start-up do Porto destaca que com este dinheiro irá "prosseguir o investimento no plano de crescimento da atividade", através do reforço da equipa de gestão nas áreas do desenvolvimento de software, Internet das Coisas (IoT na sigla inglesa) e comercial, além de consolidar a estratégia de internacionalização.

Fundada em 2011, a Omniflow desenvolve e fabrica uma plataforma inteligente de energia para o IoT, designada Omniled, que produz energia a partir de fontes renováveis (eólica e solar), armazena-a em baterias e gere-a de forma inteligente e eficiente. É utilizada, por exemplo, em iluminação, alimentação de sistemas de vigilância ou serviços de telecomunicações e promete manter todos estes serviços ativos mesmo durante uma falha da rede elétrica.





"Esta nova ronda vem permitir-nos ter o suporte financeiro adicional para que possamos ser um pouco mais rápidos na implementação da nossa estratégia global onde já contamos com aproximadamente mil equipamentos instalados em mais de 20 países", resumiu Pedro Ruão, o fundador e CEO da empresa que opera no setor das energias inteligentes.

Em outubro, à margem de uma conferência da CMVM dedicada às fintech e ao desenvolvimento do mercado, o empreendedor admitiu que a realização de um IPO num dos segmentos da bolsa de Lisboa é uma "possibilidade" equacionada para reforçar o capital. "Possivelmente será uma opção no futuro", garantiu Ruão, sublinhando que a estreia da Raize serviu de inspiração.

Escalável e internacional

Depois da operação agora anunciada, o Fundo HCapital New Ideas junta-se à Portugal Ventures na estrutura acionista deste projeto, com a nova CEO da capital de risco pública, Rita Marques, a assinalar que a tecnologia que está a ser desenvolvida pela empresa nortenha, ao ser "escalável e com rendibilidade a nível mundial", coloca-a "no futuro das smart cities".

"Acreditamos que este financiamento, conjugado com o papel ativo dos parceiros do ecossistema do Fundo New Ideas, irá contribuir para a aceleração da expansão internacional da Omniflow e a consolidação da sua posição como empresa de soluções de IoT para cidades sustentáveis e inteligentes", concluiu Rui Dias Alves, administrador da HCapital, uma "private equity" dedicada ao investimento em PME ibéricas e que tem atualmente 66 milhões de euros sob gestão.