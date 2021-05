Claranet quer contratar 200 pessoas até ao final de 2022

Leia Também Claranet compra brasileira Mandic

A Claranet Portugal volta às contratações, desta vez com um objetivo de recrutar 200 pessoas até ao final de 2022. Em comunicado, a empresa de soluções de cloud, segurança e "workplace" explica que adotou uma nova estratégia de trabalho flexível e que o recrutamento será feito virtualmente.No cenário pós-pandemia, a tecnológica liderada em Portugal por António Miguel Ferreira, pretende adotar um modelo de trabalho mais flexível, que inclui o trabalho totalmente remoto ou um modelo híbrido, onde o teletrabalho é combinado com idas ao escritório. A empresa acredita que, através desta nova estratégia, será possível contratar profissionais de qualquer ponto do país, "sem necessidade de alterar o seu local de residência para trabalhar na Claranet"."A implementação do trabalho remoto parcial ou total já fazia parte da estratégia de RH da Claranet, mas a pandemia teve o efeito de reforçar mais esta tendência", explica António Miguel Ferreira, managing director da Claranet Portugal. "No último ano, registámos um aumento da produtividade e, dando expressão à vontade manifestada pelos nossos colaboradores, decidimos alargar a opção de trabalho híbrido a mais pessoas no futuro. Esta flexibilidade acrescida aumenta a produtividade e cria condições para o colaborador poder ter um mix de trabalho remoto ou presencial, que concilia bem as necessidades de cada pessoa e também da empresa."As vagas disponíveis podem ser consultadas no site da Claranet , onde é possível encontrar um filtro de pesquisa para vagas de trabalho em modelo remoto. Nessa área, estão disponíveis vagas para as funções de "ServiceNow Developer". Para outras localizações, estão disponíveis várias vagas ligadas à área cloud.