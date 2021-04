Claranet compra brasileira Mandic

Leia Também Claranet reforça presença em Espanha com compra da ID Group

A multinacional Claranet comprou a empresa brasileira Mandic, que fornece serviços de tecnologias de informação (TI). Em comunicado, a tecnológica destaca que esta aquisição faz parte do plano de crescimento para o mercado brasileiro. O valor desta operação não foi divulgado.Através desta aquisição, a Claranet aumenta a equipa, que passará a contar com 450 colaboradores no Brasil. A tecnológica refere que, neste mercado, as "receitas triplicaram em menos de oito meses", cifrando-se "acima dos 250 milhões de reais", cerca de 37 milhões de euros. A carteira de clientes nesta operação é composta por organizações como a Embraer, a Samsung, a Sky ou o Banco Inter.Com três décadas de vida, a Mandic tem cerca de 200 certificações em tecnologias cloud e projetos desenvolvidos no mercado brasileiro para empresas como a Lacoste, Natura ou Toyota. Ao longo dos últimos anos a Mandic tem levado a cabo algumas aquisições: em 2017 comprou a operação de cloud da Ascenty e, em 2018, a Rivendel, que passou a integrar a área de cloud da Mandic.A empresa norte-americana de private equity Riverwood Capital tem sido o principal investidor da Mandic ao longo dos últimos anos, refere a nota de imprensa. A companhia norte-americana "irá manter uma participação minoritária na Claranet Brasil"."A Claranet tem assumido a liderança dos mercados de cloud pública e privada, cibersegurança e inovação digital no Brasil. A nossa ambição é continuar a acelerar o nosso crescimento, manter a agilidade e garantir que continuamos a oferecer as soluções de tecnologia mais inovadoras aos nossos clientes", indica Edivaldo Rocha, CEO da Claranet Brasil.Maurício Cascão, CEO da Mandic, assumirá funções na área de inovação da subsidiária brasileira da Claranet.A aquisição da Mandic surge poucos meses depois de a Claranet ter comprado a também brasileira Corpflex, em agosto do ano passado. Ao longo de nove anos, o grupo Claranet contabiliza 30 aquisições - três delas no mercado brasileiro."A expansão para o Brasil em 2017 foi uma estratégia deliberada, de entrada num mercado de TI já desenvolvido, mas ao mesmo tempo oferecendo elevado potencial de crescimento", afirma António Miguel Ferreira, do "executive board" do grupo Claranet. "Estamos a fazer no Brasil o mesmo caminho que iniciamos noutros países da Europa, conciliando crescimento orgânico com consolidação do mercado, para atingir a liderança."A Claranet está presente no mercado europeu desde 1996. Ao longo dos anos expandiu o leque de operações, disponibilizando hoje soluções de cloud, hosting, redes, segurança e também workplace em modelo "as a service".