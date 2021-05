Pandemia castiga produção de iPhone nas instalações indianas da Foxconn

A produção da Foxconn, uma das principais empresas responsáveis pela produção de equipamentos para a Apple, terá caído mais de 50% na Índia devido à grave crise de covid-19 que o país enfrenta. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita fontes próximas do tema, que indicam uma baixa na produção devido ao número de trabalhadores da Foxconn infetados pelo coronavírus.

A fábrica Foxconn na Índia está situada em Tamil Nadu, um dos pontos da Índia mais afetados pela pandemia, nota a Reuters. É nesta localização que a Foxconn produz o modelo de smartphone mais recente da Apple, o iPhone 12, destinado a abastecer especificamente o mercado indiano. Neste momento, a Índia é já o segundo principal mercado de smartphones a nível global.

A Reuters avança que mais de 100 trabalhadores da Foxconn em Tamil Nadu estarão infetados com covid-19, situação que estará a afetar a produção de equipamentos tecnológicos. Através de comunicado enviado à Reuters, a empresa indica que está a disponibilizar apoio médico aos trabalhadores.

"A Foxconn coloca a saúde e segurança dos nossos trabalhadores como uma prioridade e é por isso que temos estado a trabalhar de forma próxima com o governo local [de Tamil Nadu] e as autoridades de saúde pública na Índia para enfrentar estes desafios que nós e todas as empresas enfrentam com a crise de covid-19", indica a nota enviada à agência.

Apple mudou produção do iPhone 12 da China para a Índia

No ano passado, a Apple decidiu diversificar os países onde são produzidos os seus produtos, através da Foxconn. Uma das mudanças incluiu a passagem de algumas linhas de produção da China para a Índia, situação que terá beneficiado o mercado indiano.

Além disso, no final do ano passado foi ainda divulgado que a Apple mudaria ainda parte da produção do iPad para o Vietname. Estas mudanças terão sido feitas para acautelar que, na eventualidade de um escalar de tensão entre os EUA e a China, a produção da Apple não seria prejudicada.

Alguns tempo depois da mudança, é a pandemia que estará a afetar a produção de equipamentos da tecnológica norte-americana na Índia. Embora seja um mercado ainda com pouca representatividade para a marca da maçã - o mercado indiano procura tradicionalmente equipamentos de entrada de gama e gama média - Tim Cook já anunciou que o negócio da Apple na Índia terá duplicado no último trimestre de 2020. A justificação? O lançamento de uma loja online da Apple para este populoso mercado.

Os cenários traçados pelas analistas de mercado apontavam para um crescimento das vendas da iPhone 12 na Índia. A situação pandémica veio alterar as expectativas dos analistas: a Índia já contabilizou mais de 22 milhões de casos de covid-19 e 246 mil mortos.

A Foxconn não estará a ser a única empresa afetada pela pandemia na Índia: também a Nokia e a chinesa Oppo já se viram obrigadas a suspender a produção no mercado indiano no ano passado.

Com as paragens e suspensões de produção num dos mercados que contribui para a produção global de smartphones,a consultora TrendForce já emitiu uma revisão em baixa da produção global esperada de smartphones. Se até aqui era esperado um crescimento da produção de 9,4% em 2021, a TrendForce espera agora uma subida de 8,5%, 0,9 pontos percentuais abaixo. A produção total global poderá rondar as 1,36 mil milhões de unidades, perspetiva a consultora.