“Amazon” gráfica portuguesa capta até 12,5 milhões e vai contratar mais 100 pessoas

Fundada em 2013 por meia dúzia de jovens - Sérgio Vieira, Jorge Correia, José Salgado, João Matias, Pedro Gaspar e Diogo Silva -, a 360imprimir quer deixar de ser conhecida como uma "gráfica online" e tornar-se na Amazon dos produtos e serviços de marketing.

Começou pelo segmento de papel, como cartões de visita ou "flyers", seguiram-se produtos como blocos de notas ou esferográficas, e hoje já anda no negócio das embalagens de logística, pratos e copos personalizados.

Leia Também 360imprimir consegue 18 milhões

O sucesso da 360imprimir, que passou a designar-se Bizay nos mercados internacionais, rapidamente atraiu capitais de risco nacionais e internacionais.





Em setembro de 2016 fechou uma ronda de investimento no valor de três milhões de euros com a capital de risco portuguesa Pathena, e em maio do ano passado uma das maiores rondas de financiamento série B alcançadas por uma start-up portuguesa.

Leia Também Primeira gráfica online lusa capta 3 milhões em financiamento

No valor de 20,4 milhões de dólares (17,5 milhões de euros), a ronda foi liderada pelo LeadX, braço de capital de risco do grupo alemão de retalho Metro, e acompanhada pela Pathena e a francesa Omnes Capital, além da estatal PME Investimentos, que através do Fundo 200M financiou a 360imprimir com o valor máximo de cinco milhões de euros.

Esta terça-feira, 29 de setembro, a Abreu Advogados anunciou que assessorou a PME Investimentos, através do seu Fundo 200M, numa nova ronda de investimento nesta plataforma de "e-commerce" assente num modelo de negócio "fabless" e focada no "do-it-yourself".

"O Fundo 200M, gerido pela PME Investimentos, participou no coinvestimento com as entidades LeadX (Grupo Metro, Alemanha), a Omnes Capital (França), a Índico Capital (Portugal), Iberis (Portugal) e a Pathena (Portugal), numa ronda de investimento com um valor até 12,5 milhões de euros", adiantou a mesma sociedade de advogados.

Com este investimento, a Abreu Advogados avança que "a 360imprimir inicia uma nova fase de recrutamento, criando mais de 100 empregos qualificados a juntar aos atuais cerca de 200".

A nova de investimento "vai ainda permitir alavancar as operações da empresa localizadas em Torres Vedras e em Braga, a entrada em novos mercados na Europa e nos Estados Unidos, alargar a gama de produtos e investir em tecnologia e I&D", realça a mesma fonte.

A operação da Abreu Advogados foi coordenada pela sua sócia e responsável da área de M&A, Ana Sofia Batista, com a participação do sócio contratado Rodrigo Formigal e do associado sénior André Modesto Pinheiro.