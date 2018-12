Apostas em jogo online em Portugal crescem 218 milhões num ano

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Entre Julho e Setembro deste ano o valor total das apostas em jogo online em Portugal ascendeu a 642,5 milhões de euros, um valor que é 51,3% mais elevado do que os 424,6 milhões de euros registados em igual período de 2017, revelam os dados do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos (SRIJ).

As apostas em jogos de fortuna ou azar representam a maior fatia do "bolo", com um valor de 552,6 milhões de euros, mais 59% do que um ano antes.

Nas apostas desportivas à cota, em que o jogador aposta uma quantia em dinheiro contra a entidade exploradora com base numa cota predefinida, o montante das apostas realizadas cifrou-se em 89,9 milhões de euros, uma subida homóloga de 16,4%.

Nos primeiros nove meses do ano, os portugueses realizaram apostas desportivas à cota no valor de 281 milhões de euros. Em igual período, as apostas em jogos de fortuna ou azar atingiram os 1.462 milhões de euros. Assim, o valor total das apostas no jogo online entre Janeiro e Setembro ascendeu a 1.743 milhões de euros.

Em termos fiscais, os primeiros nove meses de 2018 renderam aos cofres do Estado 44,9 milhões de euros em imposto especial sobre o jogo online (IEJO), um incremento de 16% face aos 38,7 milhões de euros arrecadados em igual período de 2017.