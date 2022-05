Nova patente da Apple poderá bloquear acesso ao carro caso tenha bebido demasiado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Apple estará a desenvolver uma nova patente ligada à área da segurança rodoviária, que poderá funcionar como uma espécie de "teste do balão". De acordo com o site Patenty Apple e a Forbes, a ideia passará por dar mais ferramentas à função "Car Keys" do iPhone.

Apresentada em julho de 2020 e compatível com alguns modelos de carros, esta funcionalidade permite utilizar o iPhone ou o Apple Watch para destrancar alguns automóveis. De acordo com este registo de patente, a ideia é que o iPhone possa funcionar como um alcoolómetro.

No caso de o utilizador ter esta função ativada, caso a análise determine que há um nível de álcool superior ao critério normal, o acesso ao carro poderá ser bloqueado. A ideia será comparar os dados biométricos com níveis ditos normais.

Outra das opções poderá ser a de o condutor ter de completar um desafio rápido - de agilidade mental, por exemplo - para perceber se está apto para conduzir ou não.

Ainda assim, uma vez que se trata de uma patente, não é caso se poderá efetivamente tornar-se numa funcionalidade disponível no universo da dona do iPhone.