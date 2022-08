Apple espera vender tantos iPhones este ano como vendeu em 2021

A Apple acredita que vai manter as vendas em 2022, apesar de o mercado estar a lutar com a elevada inflação. Segundo a Bloomberg, a empresa pediu aos fornecedores para produzirem tantas unidades do próximo modelo como aquelas que foram produzidas na edição de 2021.



Assim, a gigante tecnológica quer que sejam produzidos 90 milhões de unidades do próximo iPhone, o 14, ignorando as previsões de que o mercado dos "smartphones" vai sofrer algum abrandamento no consumo.



A empresa liderada por Tim Cook espera, ainda assim, vender 200 milhões de iPhones este ano, em linha com o valor alcançado em 2021, revelou fonte próxima do assunto à Bloomberg.



A IDC aponta que o mercado mundial de aparelhos telefónicos, que recuou 9% no terceiro trimestre fiscal, deverá encolher 3,5% em 2022.





A tecnológica apresentou no final de julho as contas do trimestre, tendo a empresa registado um crescimento face ao mesmo período de 2021 nas linhas de produto iPhone, mas recuado no Mac e nos wearables, casa e acessórios (como os headphones sem fios AirPods). Os lucros da marca ascenderam a 19,44 mil milhões de dólares, uma queda de 10,6% face aos 21,74 mil milhões registados um ano antes).