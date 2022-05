Boost IT instala “hub” no Porto e quer contratar 50 profissionais

Há uma nova "holding" de investimento em Portugal que pretende ser "a referência no setor da transformação digital".

Chama-se Nexus Capital e é detida por Nuno Melo, Bruno Ribeiro e Inês Pimentel, três jovens empresários que estão juntos nos negócios há quase quatro anos, desde que em 2018 criaram a Boost IT e a Hexis Technology Hub.

Além destas duas tecnológicas, no verão passado, a nova "’holding’ adquiriu participações em mais três empresas" - a Martech Digital, a BYT e a Opulent Cloud.

Esta terça-feira, 3 de maio, a principal empresa da Nexus Capital anunciou que abriu um "nearshore center" e "hub" tecnológico no Porto para "endereçar atuais e futuros projetos nacionais e internacionais".

"O espaço irá alojar equipas tecnológicas altamente qualificadas e especializadas, que irão dar apoio a clientes nacionais da zona Centro e Norte do país e responder aos projetos internacionais da empresa", avança a Boost IT, em comunicado.

Garantindo que tem "inúmeros projetos nacionais e internacionais" ligados ao setor da transformação digital, "software development", "e-commerce" e "cloud & analytics", a Boost IT "está atualmente a contratar, quer aproveitar o talento da região e espera fechar o ano com 50 pessoas nesta nova unidade do Porto".

"A decisão estratégia de investir no Porto é crucial para os níveis de qualidade e de eficiência que garantimos, e para o tipo de parceria de grande proximidade que fazemos questão de manter com os nossos clientes", explica Tiago Soares, "business" diretor do novo "nearshore center" da Boost IT.

"Portugal é um país pequeno. O trabalho remoto remove fronteiras e distâncias, mas ainda assim o nosso modelo de trabalho passa pelo próximo e constante acompanhamento dos nossos clientes. Este centro vai permitir-nos oferecer um serviço de ainda maior qualidade, e explorar mais facilmente novas oportunidades de negócio nacionais e internacionais", enfatiza o mesmo responsável da empresa.

A nível global, na área de engenharia, o objetivo da Boost IT "é terminar 2022 com mais de 400 colaboradores".

A Boost IT encerrou 2021 com um volume de faturação superior a 13 milhões de euros, mais 77,4% do que no ano anterior, estimando fechar o exercício de 2022 com uma faturação de 17,5 milhões de euros.