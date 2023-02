Portuguesa Boost IT duplica vendas e quer contratar mais 250 pessoas

Fundada em 2018, ano em que faturou apenas cerca de um milhão de euros, a Boost IT tem registado um crescimento fulgurante.

Depois de ter quintuplicado o volume de negócios logo no ano seguinte, em 2020, apesar de já ser um ano atípico devido à pandemia, conseguiu atingir os 7,6 milhões de euros, o que representou um crescimento de 36,6% face ao registado em 2019.

"E em 2021, em plena pandemia, a Boost IT manteve esta tendência com mais de 13 milhões de euros de faturação e um crescimento de 77,4%", realça a empresa, que acaba de anunciar que em 2022 "alcançou o marco histórico de 24,5 milhões de euros, um crescimento de 88,46%" em comparação com o ano anterior.

"A taxa de crescimento de colaboradores também foi expressiva, na casa dos 80%, o que demonstra o compromisso da empresa em investir na sua equipa", afirma a Boost IT, esta quarta-feira, 8 de Fevereiro, em comunicado.

Para Bruno Ribeiro, CEO da Boost IT, "a estratégia de investimento na equipa, em infraestruturas físicas e na expansão da marca", mostra-se "bastante eficaz e eficiente".





"Contamos já com seis escritórios em Portugal e uma atuação consolidada nos mercados de atuação dos nossos clientes", realça, adiantando que, este ano, "a previsão é ainda mais ambiciosa", esperando "faturar 32 milhões de euros", e que pretende contratar, "pelo menos, 250 pessoas".

Para alcançar estes objetivos, a empresa, que tem "equipas em mais de 20 países", planeia "continuar a investir nos seus projetos de ‘nearshore’/’extended teams’ em Portugal e no estrangeiro, mas também no crescimento da área de serviços ligados ao sector da transformação digital, ‘e-commerce’ e ‘cloud & analytics’".

As principais áreas de investimento para 2023 "incluem projetos de inovação na área de ‘e-commerce’ e tratamento de dados, o que irá permitir à empresa continuar a fornecer soluções tecnológicas para negócios digitais", afiança a Boost IT, que prevê também "investir fortemente no mercado internacional, com um maior foco na Europa e em Israel, ampliando assim a sua presença global e expandindo o seu alcance para novos mercados".

"O objetivo é continuar a trajetória de internacionalização, sem esquecer o mercado nacional. Planeamos continuar a apostar nos canais de venda já existentes, mas também aumentar a presença física nos mercados onde já possuímos clientes. Com esta estratégia, a Boost IT espera superar as suas metas e continuar a agregar valor aos seus clientes", remata o CEO da empresa.

A Boost IT integra a "holding" Nexus Capital, que "possui participações em várias empresas maioritariamente ligadas ao sector tecnológico e somou uma faturação global de 26,5 milhões de euros em 2022".

A Nexus Capital é detida por Nuno Melo, Bruno Ribeiro e Inês Pimentel, três jovens empresários que estão juntos nos negócios há cerca de quatro anos e meio.