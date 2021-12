Nexus Capital nasce em Lisboa com cinco empresas e 350 trabalhadores

Ao final da tarde desta sexta-feira, 17 dezembro, na Estufa Fria, em Lisboa, foi apresentada uma nova "holding" de investimento que pretende ser "a referência no setor da transformação digital".

Chama-se Nexus Capital e é detida por Nuno Melo, Bruno Ribeiro e Inês Pimentel, três jovens empresários que estão juntos nos negócios há já três anos, desde que em 2018 criaram a Boost IT e a Hexis Technology Hub.

Além destas duas tecnológicas, no verão passado, a nova "’holding’ adquiriu participações em mais três empresas" - a Martech Digital, a BYT e a Opulent Cloud, revelou, ao Negócios, Nuno Melo, que detém a maioria do capital da Nexus.

"E continuamos a negociar a aquisição de mais empresas na área digital, sobretudo em cibersegurança, com muito ‘know how’ técnico, e com potencial de grande crescimento", sinaliza Melo, de 38 anos.

A Nexus Capital emprega atualmente "cerca de 350 pessoas" e deverá fechar o exercício em curso com uma "faturação superior a 15 milhões de euros", duplicando a registada no ano passado. As receitas geradas por "uma dúzia de mercados externos valem 85%" do total, com a Boost IT a assumir o papel de "flagship" deste conglomerado empresarial.

"E dentro dos nossos objetivos para 2022 estão chegar a um efetivo de, pelo menos, 500 pessoas; fazer crescer a faturação acima dos 23 milhões de euros; e a abertura do escritório em Londres onde já temos pessoas contratadas, e em Kuala Lumpur [capital da Malásia], onde já temos clientes", garante Nuno Melo.