Lince investe 13 milhões na criação de Olivia com Exmo. Hotel e três “guesthouses” no Porto

Com um portfólio que inclui tecnológicas como a Visor.AI, a HiJiffy, a Cargofive e a Data4Deals, assim como o Bairro do Avillez ou a Nutrium, a capital de risco portuguesa Lince Capital decidiu agora criar um grupo hoteleiro, sob a marca Olivia Singular Houses, que é composto por quatro activos localizados na cidade do Porto – o Exmo. Hotel e as "guesthouses" 1872 River House, Marquês Garden House e 1895 Apartments, num investimento de 13 milhões de euros.

"O investimento substancial da Lince Capital destaca o compromisso com o sucesso e a excelência deste projeto inovador", enfatiza a capital de risco, em comunicado, justificando a aposta no setor de boutique hotéis e "guesthouses" como "uma das atividades económicas mais promissoras em Portugal".

"Com um segmento fragmentado, estas unidades têm um enorme potencial para criar valor através da profissionalização dos serviços aos hóspedes", considera.

"Estamos extremamente otimistas com os investimentos nas nossas unidades singulares", afirma Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital.

"Desde o lançamento do negócio, há aproximadamente um ano, temos desfrutado de altas taxas de ocupação e conquistado prémios no mercado, que ressaltam a qualidade das nossas casas e colocam o Porto como um destino turístico de destaque", afiança, adiantando que a Lince Capital está "a considerar a possibilidade de expandir o grupo no futuro".

"Desde o início, tivemos clareza sobre o posicionamento que queríamos para o grupo. O nosso objetivo era criar unidades que, embora não sejam hotéis tradicionais, proporcionassem um ambiente acolhedor e uma hospitalidade excecional", salienta Rodrigo Duarte, representante da Olivia Singular Houses.

"Queremos oferecer aos turistas nacionais e estrangeiros uma experiência autêntica e verdadeiramente portuense", remata.

A Lince Capital destaca que o Exmo. Hotel by Olivia foi reconhecido pela prestigiada revista Condé Nast Traveller, que "o elegeu como o melhor hotel com detalhes originais na cidade do Porto".

"De referir que a Olivia Singular Houses também foi premiada este ano com o Traveller's Choice 2023, concedido pelo TripAdvisor", sinaliza, recordando que "este reconhecimento é atribuído a estabelecimentos hoteleiros que recebem consistentemente avaliações excelentes de viajantes nos últimos 12 meses, posicionando a Olivia Singular Houses no Top 10% dos melhores hotéis em todo o mundo".