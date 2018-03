Broadcom retira OPA de 142 mil milhões sobre a Qualcomm após bloqueio de Trump

A Broadcom retirou a oferta pública de aquisição sobre a Qualcomm, colocando um ponto final já esperado numa batalha pelo controlo da fabricante de "chips" norte-americana.

Este era o desfecho antecipado depois de Donald Trump ter bloqueado a operação, citando razões de "segurança nacional" dos EUA.

"Apesar de estarmos decepcionados com este resultado, a Broadcom vai actuar de acordo com a ordem", refere o comunicado da empresa sedeada em Singapura, que tinha colocado 142 mil milhões de dólares em cima da mesa para comprar a Qualcomm.

Em inícios de Fevereiro, a Qualcomm tinha também rejeitado, pela segunda vez, a oferta de aquisição da Broadcom, que nessa altura já tinha sido melhorada em 17%.

Apesar destas "negas", a Broadcom nunca desistiu da fusão com a sua rival, uma operação que criaria uma das maiores empresas na área dos microprocessadores e que constituiria a maior aquisição na história deste sector. Mas a empresa viu agora a sua proposta recusada em instâncias mais altas.

Fica, pois, afastada a criação deste novo gigante do sector tecnológico, com forte presença no fabrico de várias das componentes para telefones, servidores e outros dispositivos electrónicos.

No ranking das fabricantes mundiais de "chips", a empresa resultante desta fusão surgiria em terceiro lugar, atrás da Intel e da Samsung Electronics, embora estas duas estejam mais focadas nos microprocessadores para computadores e a Qualcomm para "smartphones", onde é líder de mercado.