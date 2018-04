Canadiano The Stars Group compra Sky Bet por 4,7 mil milhões de dólares

A empresa de jogos canadiana acordou a aquisição da posição de 80% detida pela CVC Capital Partners e os 20% na posse da britânica Sky, num negócio avaliado em 4,7 mil milhões de dólares (3,82 mil milhões de euros, ao câmbio actual).





"A aquisição da Sky Betting and Gaming é um marco na história do The Stars Group", afirmou o CEO do grupo canadiano, Rafi Ashkenazi.



O acordo prevê o pagamento de 3,6 mil milhões de dólares em dinheiro e os restantes 1,1 mil milhões em novas acções do The Stars Group.



A britânica Sky indicou que irá receber cerca de 425 milhões de libras (484 milhões de euros ao câmbio actual) em dinheiro e acções no valor de aproximadamente 145 milhões de libras (165 milhões de euros) pela sua participação de 20% na Sky Bet.

Era esperado que a CVC colocasse a Sky Bet em bolsa, tendo a Reuters noticiado, em Fevereiro, que a CVC já tinha escolhido os bancos de investimento para proceder à oferta pública inicial (IPO).Contudo, este sábado o grupo canadiano anunciou o negócio que, afirma, irá criar a maior empresa de jogo online a estar cotada.