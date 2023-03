Despedimentos em massa no Twitter poderão estar a provocar falhas no serviço

A rede social Twitter tem vindo a deparar-se com sucessivas falhas desde o mês passado, sendo que a mais recente foi registada esta quarta-feira, segundo o detetor de rede Down Detector. Os utilizadores da rede têm atribuído estas falhas à saída de trabalhadores da empresa.

Segundo o Down Detector, mais de 4.500 utilizadores reportaram interrupções na rede nas últimas 24 horas. Os problemas estão a ser detetados em "feeds" das publicações que não carregam, tanto na aplicação como na versão web, embora ainda seja possível escrever "tweets".



A rede social tem-se deparado com problemas desde que Elon Musk assumiu o cargo em 2022, mas em fevereiro as anomalias aceleraram. O Twitter teve quatro avarias no mês passado, comparado com nove em 2022, segundo outra empresa de deteção de falhas na rede, a NetBlocks, citada pelo New York Times, o que sugere que a frequência das interrupções estão a aumentar.



Elon Musk volta a despedir no Twitter. Pelo menos 200 trabalhadores afetados Leia Também



A mais recente onda de despedimentos da rede social aconteceu no sábado passado, com a tecnológica a despedir cerca de 200 trabalhadores, o que afetou dezenas de engenheiros responsáveis por manter o site, revelaram alguns trabalhadores do Twitter ao New York Times. A empresa conta agora com 2.000 trabalhadores, que comparam com os 7.500 antes de Elon Musk ter tomado o cargo de CEO.