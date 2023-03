Código fonte do Twitter exposto na internet

O Twitter avançou com uma ação em tribunal, após ter sido publicado na popular plataforma de divulgação de código aberto, GitHub, o código-fonte que sustenta a rede social, sem o consentimento da empresa.



A notícia está a ser avançada por vários órgãos internacionais de comunicação social, que citam documentos judiciais.





O código foi publicado no GitHub por um utilizador com o nome de "FreeSpeechEnthusiast" (o equivalente em português para "um entusiasta do discurso livre"), o que pode ser uma menção à liberdade de expressão defendida por Elon Musk nas redes sociais como um dos argumentos para justificar a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares.





O processo, que deu entrada num tribunal da Califórnia nos EUA, refere que o GitHub foi notificado judicialmente para retirar o código do site, o que acabou por acontecer. Ainda não está claro durante quanto o tempo o código-fonte ficou disponível online.





Desde que comprou o Twitter o ano passado, Elon Musk tem trabalhado para evitar possíveis atos de sabotagem, segundo as informações prestadas por trabalhadores ao Financial Times.





Desde a aquisição da rede social, o empresário sul-africano já despediu cerca de metade da força de trabalho da empresa, tendo durante estes processos congelado temporariamente o código-fonte, para evitar acessos indesejados.