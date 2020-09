Dona da TikTok está a avaliar opções para evitar venda nos EUA

A chinesa ByteDance, dona da TikTok, está a debater com o governo norte-americano possíveis entendimentos que permitam à popular aplicação de vídeos de curta duração evitar uma venda integral das suas operações nos EUA, avançou o The Wall Street Journal citando fontes conhecedoras do processo.





As conversações em torno desta possibilidade já duram há meses mas assumiram um maior carácter de urgência desde que o governo chinês tomou medidas que tornam uma venda mais difícil, sublinharam as mesmas fontes ao WSJ.





Recorde-se que, no passado dia 3 de agosto, Donald Trump declarou que a ‘app’ chinesa de partilha de vídeos deixaria de funcionar’nos Estados Unidos se não fosse vendida a uma empresa norte-americana até 15 de setembro.

Nos últimos tempos, os decisores políticos norte-americanos têm vindo a manifestar receios relativamente à ‘app’, com muitos deles a dizerem que poderá colocar riscos em matéria de segurança nacional, devido aos dados que podem passar para a China e à propaganda que pode chegar em sentido contrário.

O outro motivo inconfesso de preocupação prende-se com a entrada chinesa num feudo dominado exclusivamente por tecnológicas norte-americanas.

Segundo o secretário de Estado, Mike Pompeo, receia-se que haja tecnológicas chinesas com presença nos EUA a fornecer dados às autoridades de Pequim.

No início deste mês, o WSJ referia, citado pela Lusa, que as negociações para a venda das operações da TikTok nos Estados Unidos se tinham complicado devido à questão de saber se os algoritmos centrais da aplicação poderiam ser incluídos no negócio.



Estes algoritmos decidem que vídeos os utilizadores veem sem primeiro lhes requererem que sigam outros utilizadores ou que especifiquem as suas preferências.



Segundo o jornal norte-americano, os algoritmos estavam integrados no negócio até 28 de agosto – altura em que o governo chinês introduziu restrições à exportação da tecnologia de inteligência artificial, como a que alimenta a TikTok.



A decisão chinesa seguiu-se aos esforços de Trump no sentido de forçar a venda da TikTok nos EUA, onde a aplicação conta com 100 milhões de utilizadores.



Essas restrições às exportações significam que a ByteDance terá de obter uma licença para exportar qualquer tecnologia restrita para uma empresa estrangeira. A questão é saber se os seus algoritmos precisam da aprovação do governo chinês para serem transferidos e, se assim for, se Pequim autorizará a transferência, sublinhava a Lusa.



Entre os interessados na compra das operações da TikTok nos EUA está a dupla Microsoft-Walmart.



A intenção de a Microsoft comprar o TikTok nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia já era conhecida há semanas, tendo depois unido esforços com a Walmart. Mas a dupla não está sozinha na corrida: também a Oracle e o Twitter já foram referidos como potenciais compradores.





