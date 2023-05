Elon Musk vai continuar a falar sem filtros, mesmo que lhe custe dinheiro

Leia Também E depois de Musk: Linda Yaccarino é a nova CEO do Twitter

Elon Musk vai continuar a dizer o que pensa, mesmo que isso lhe custe dinheiro e afaste potenciais investidores. A garantia foi dada pelo próprio numa entrevista à CNBC , em que afirmou: "Vou dizer o que quero e se a consequência disso for perder dinheiro, então que o seja".Em causa estão publicações feitas naquela rede social que muitas vezes geram controvérsia. A mais recente está relacionada com George Soros, investidor e filantropo, a quem comparou com um supervilão judeu que escapou ao holocausto - o Magneto. "Ele [Soros] odeia a humanidade", afirmou o dono da Tesla e do Twitter, numa publicação naquela rede social.Os motivos por detrás da publicação não foram revelados, mas as críticas de Musk surgem depois de o fundo de investimento de Soros, o Soros Fund Management, ter vendido as ações que detinha na Tesla - cerca de 132 mil - no último trimestre. O valor total das ações ascendeu aos 16,3 milhões de dólares.

O discurso inflamatório de Musk e as novas regras adotadas já levaram algumas empresas a retirar anúncios - principal fonte de receitas do Twitter - da rede social.



E essa questão será precisamente o foco da nova diretora-executiva do Twitter, Linda Yaccarino, que sucederá ao próprio Elon Musk, que ocupava o cargo de forma interina. Yaccarino transita de responsável pela publicidade da NBCUniversal, dona da cadeia de televisão CNBC, para a liderança da rede social, tendo como foco "as operações". Já Elon Musk irá focar-se "no design de novos produtos e tecnologias".