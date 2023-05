Musk anuncia que já tem uma CEO para o Twitter

O

avança que a nova CEO será Linda Yaccarino, que ocupou até agora a liderança da divisão de Publicidade e Parcerias na NBC Universal.

Leia Também Elon Musk aceita auditoria prévia ao Twitter antes das novas leis restritivas da UE

Elon Musk anunciou que já tem uma presidente executiva para o Twitter, ou X Corp, como agora se designa, e que deve começar dentro de seis semanas. Contudo, não revelou o nome.Musk, que comprou o Twitter no outono, escreveu no Twitter em dezembro: "Vou demitir-me enquanto CEO assim que encontrar alguém suficientemente louco para assumir o cargo".A promessa foi cumprida depois de milhões de utilizadores do Twitter terem pedido a Musk para sair do cargo, numa sondagem que o próprio criou e cujo resultado prometeu cumprir. Em fevereiro, afirmou que antevia encontrar um CEO "provavelmente até ao fim do ano".A gestão do Twitter por Musk tem sido caótica, tendo feito promessas e anúncios que não conseguiu cumprir.No seu primeiro dia despediu os principais dirigentes da empresa, seguidos depois por cerca de 80% dos trabalhadores. Por outro lado, reduziu a moderação de conteúdos e a proteção contra a disseminação de mentiras.