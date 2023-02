Espanhola investe em startup portuguesa que ajuda empresas a pagar menos impostos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fechado o ano de 2022 com 18 startups portuguesas em carteira, num investimento superior a dois milhões de euros, a capital de risco Demium Capital anunciou, no primeiro dia de Fevereiro deste ano, que "a Liisa e Viveel, incubadas em Lisboa, receberam 150 mil euros cada uma para desenvolverem os seus produtos assentes em ‘blockchain’, diversificando o portfólio de investimentos da Demium no setor".

Entretanto, neste último dia de fevereiro, a "venture capital" espanhola anunciou ter investido 150 mil euros na Lever.tax, startup portuguesa que aplica inteligência artificial (AI) "a resolver a ineficiência dos benefícios fiscais" para pequenas empresas que apostam em Desenvolvimento e Inovação.

"Com o apoio da Lever.tax, as empresas podem recuperar até 82,5% do valor das despesas em inovação recorrendo ao SIFIDE", garante a startup fundada por Bernardo Seixas (CEO), Rita Neves (COO) e Bernardo Tavares (CTO).

Apesar do "impacto positivo do SIFIDE [Sistema de Incentivos em Investigação e Desenvolvimento Empresarial] ao longo dos anos", cujo regime deverá sofrer em breve alterações, "não deixam de existir ineficiências no acesso ao benefício", observam os co-fundadores da Lever.tax.

Estas alegadas "ineficiências" foram percecionadas pelos três empreendedores portugueses precisamente durante o programa de incubação da Demium.

"Falámos com mais de uma centena de empresas portuguesas. Enquanto algumas, em particular as maiores, têm recursos dedicados para tratar da burocracia, a maioria não tem. Para além disso, muitas nem sabem se são elegíveis ou veem-se obrigadas a recorrer a consultores que têm um custo elevado, o que torna este benefício inacessível para as empresas mais pequenas ", considera Bernardo Seixas, CEO da Lever.tax

A proposta de valor desta startup "é reduzir custos através de inteligência artificial e eliminar longas horas de reuniões e de trabalho burocrático, tornando assim as candidaturas significativamente mais acessíveis para essas empresas e deixando-lhes mais tempo para se focarem na inovação", afiança.

Os 150 mil euros que recebeu da Demium Capital visam o "desenvolvimento de produto, crescimento no mercado português e para começarem as suas operações em Espanha, onde também existe um benefício fiscal semelhante ao SIFIDE", sinaliza.

De resto, esta agora startup ibérica pretende "não estar focada apenas em incentivos fiscais mas em todos os tipos de financiamento de empresas inovadoras de modo a libertá-las da burocracia e a permitirem que se foquem no que de facto traz valor: Inovação".