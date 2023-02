Espanhola Seresco compra 76,87% da portuguesa ELO-SI por 1,4 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola Seresco reforçou o seu plano de expansão com a compra da maioria do capital da ELO-Sistemas de Informação, empresa sediada no Porto. A operação consistiu na compra de 76,87% da empresa portuguesa por 1,4 milhões de euros, anunciou a multinacional de origem espanhola.

O negócio, que prevê ainda a opção de compra dos restantes 23,13%, faz parte do seu plano de crescimento que tem como objetivo "duplicar o seu volume de negócios para 68,2 milhões de euros até 2025, alavancado em pilares como a sua recente incorporação no BME Growth, crescimento orgânico e inorgânico e projeção internacional", detalhou a empresa especializada em soluções tecnológicas e transformação digital de empresas e organismos públicos, no mesmo comunicado.

A aquisição da ELO-SI, que soma mais de 600 clientes, vai permitir integrar a sua tecnologia e capacidades adjacentes na área estratégica de processamento de salários e recursos humanos, "para além de gerar potenciais sinergias com as outras divisões e benefícios para os mais de 1.500 clientes da Seresco".





Para Carlos Suárez, CEO da Seresco, a recente aquisição "é um passo em frente muito importante não só para o nosso plano de crescimento inorgânico e expansão internacional, mas também para o nosso negócio, uma vez que dispõe de soluções proprietárias muito eficientes que vão otimizar os serviços que prestamos aos nossos clientes. Além disso, os seus valores de especialização, promoção de relações estáveis e o seu enfoque no serviço contínuo e na qualidade enquadram-se perfeitamente nas premissas que perseguimos na Seresco".