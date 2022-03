A lisboeta Volt Games arrecadou um montante de 1,5 milhões de dólares (1,36 milhões de euros) numa ronda de financiamento seed. Esta ronda foi liderada pela Voodoo, uma das principais editoras mundiais de jogos para dispositivos móveis, acrescenta a empresa.

Na lista de investidores da Volt Games, que se dedica ao desenvolvimento de jogos em blockchain, está também a Shilling.vc, a Aream Co., Sebastien Borget (co-fundador & COO da The Sandbox), Chris Lee (investidor em ‘gaming), Rui Pereira (co-fundador & VP da OutSystems) e ainda Niall Curran (chairman da Copa90).

A empresa indica que o valor captado nesta ronda vai servir para a Volt Games construir a nova geração de jogos em blockchain.

A Volt Games foi fundada em 2020 por Pedro Cabaço, Gonçalo Banha, João Albuquerque e Pedro Dinis. Atualmente conta com uma equipa de dez pessoas e já tem disponíveis seis títulos para as plataformas iOS e Android.

A empresa de jogos indica que trabalha com a Vodoo, que liderou esta ronda de financiamento, "desde o arranque da startup", com o objetivo de testar e lançar jogos. A empresa anunciou recentemente a transição para o desenvolvimento de jogos móveis baseados em NFT(ativos não fungíveis) e tecnologia blockchain.

A equipa da startup portuguesa já começou a trabalhar no desenvolvimento do primeiro jogo com NFT, o MetaStar Strikers, um jogo de futebol com um modelo Score & Earn, inspirado no Play & Earn, no qual os participantes disputam jogos de futebol online para conseguirem ganhar NFT.

Em comunicado, Pedro Cabaço, co-fundador e CEO da Volt Games, indica que este "é um momento realmente emocionante para a indústria de jogos, onde o Play & Earn tem crescido em popularidade." "A parceria com a Voodoo e com os nossos outros investidores parece o movimento certo para fazer um grande impacto neste espaço", completa.

"Estamos muito satisfeitos em liderar a ronda da Volt Games para apoiar o seu desenvolvimento de jogos blockchain. A equipa já tem um histórico impressionante na construção de jogos divertidos e estamos ansiosos para ajudá-los a construir os futuros sucessos em jogos blockchain", assinala Alexandre Yazdi, co-fundador e CEO da Voodoo, citado na mesma nota.

Já Pedro Rosa, da Shilling.vc, nota que que o panorama dos jogos está a transformar-se. "Até recentemente, a recompensa para um utilizador de jogos estava maioritariamente limitada ao sentimento de comunidade e diversão. Com a Web3, é possível criar uma estrutura de incentivos alinhada para todos os stakeholders, comunidade incluída, que passa a ter a oportunidade de ganhar e deter ativos com valor intrínseco, impulsionada pelo modelo Play & Earn".

"Estamos muito entusiasmados em apoiar a Volt Games, e acreditamos que o histórico de sucesso da equipa em mobile 'gaming' lhe permitirá entregar experiências digitais de elevada qualidade e com melhorias a nível de gameplay, face ao mercado atual de jogos blockchain", finaliza Pedro Rosa.