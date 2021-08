Exclusible capta investimento de 2,2 milhões para lançar plataforma de NFT de luxo

Leia Também Jorge Mendes pode gerar mais de 20 milhões com NFT

A plataforma de ativos digitais no segmento do luxo Exclusible angariou 2,2 milhões de euros numa ronda seed, co-liderada pela Indico Capital Partners, pelo fundo global White Star Capital e pelo fundo europeu especializado em blockchain Tioga Capital. Além destas entidades, também o piloto de fórmula E Antonio Félix da Costa e o piloto Mitch Evans participaram nesta ronda, através da APEX Capital.Na nota enviada à imprensa, a Exclusible, co-fundada pelo colecionador de NFT Thibault Launay, explica que esta ronda permitirá "preparar o lançamento da plataforma de transações no quarto trimestre deste ano". Será possível obter NFT de edição limitada, em áreas como carros, relógios, moda ou joalharia.Inspirada em marketplaces de luxo, como é o caso da Net-a-porter ou da luso-britânica Farfetch, a empresa pretende responder ao aumento crescente por NFT (tokens não fungíveis, na sigla em inglês), acrescentando o luxo a esta equação. A empresa refere que "identificou uma procura online digital específica e crescente por marcas de luxo"."Temos a convição de que irá acontecer uma migração progressiva da nossa vida social e digital para metaversos (universos virtuais) e que as marcas tradicionais vão querer estar presentes neste espaço. Isto será decisivo para a indústria de luxo, dada a importância do valor das suas marcas e a necessidade de estarem presentes onde estão os consumidores", aponta Thibault Launay, co-fundador e CEO da empresa fundada em Portugal. Launay, que reside em Cascais, é também descrito como um colecionador de NFT.Através do marketplace da Exclusible, a ideia é que, depois de adquirido, um NFT possa ser apresentado na galeria digital do utilizador - incluindo também em plataformas de realidade virtual ou aumentada - partilhado nas redes sociais ou vendido no mercado secundário."Temos a missão de ajudar as marcas a transitar para o "metaverso", ao mesmo tempo que oferecemos aos colecionadores um mercado de referência para comprar, trocar e exibir NFT emitidos pelas marcas de luxo", acrescenta Romain Girbal, co-fundador da Exclusible.Stephan Morais, presidente da Indico Capital Partners, entidade que participou nesta ronda de investimento, acrescenta a satisfação por "estar a contribuir desde o início para a visão inicial da Exclusible e de apoiar a sua missão de se tornar no mercado global de NFT de luxo de referência." "As marcas de luxo contém ativos digitais de grande valor onde a exclusividade da propriedade é altamente valorizada pelos consumidores dessas marcas. A Exclusible junta de forma natural esses ativos com fãs e colecionadores", aponta."Todas as economias são construídas em torno da escassez. Atualmente, com os NFT, praticamente qualquer ficheiro digital pode ser um recurso escasso que repentinamente abre a possibilidade de economias nativas verdadeiramente digitais. Acreditamos que o Thibault e a incrível equipa global da Exclusible encontraram um posicionamento único no mercado ao focarem-se no luxo - onde a escassez é fundamental para a oferta. Estamos entusiasmados para aprofundar a parceria com a equipa nesta jornada de crescimento que temos pela frente", diz Nicolas Priem, sócio da Tioga Capital.Em declarações à Vogue, incluídas num artigo sobre a expansão dos NFT de luxo, a empresa referiu que já estão sinalizadas intenções com alguns designers e luxo e negociações em curso com algumas marcas de luxo.Neste mês de agosto, Thibault Launay anunciou nas suas redes sociais o crescimento da equipa da Exclusible. Theo Priestley, futurista e "keynote" em várias conferências ligadas ao panorama tecnológico, vai juntar-se à empresa, ocupando o cargo de "head of metaverse"."É um futurista da tecnologia e globalmente reconhecido como líder de negócios, autor e orador especializado em áreas como a inteligência artificial, "digital twins", realidade aumentada e realidade virtual".A Exclusible também anunciou que Geoffrey Perez, líder global da área de luxo da aplicação Snapchat servirá como consultor da empresa.