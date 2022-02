Plataforma lisboeta Exclusible esgota vendas de ilhas privadas no metaverso

Com sede em Lisboa, o ‘marketplace’ de NFT (ativos não fungíveis) de luxo Exclusible está também a apostar no imobiliário numa vertente mais distante: o metaverso. A startup indica que concluiu a venda das 25 ilhas privadas no The Sandbox, um universo virtual em que os jogadores podem não só jogar mas também ser donos de propriedades, que por sua vez podem ser monetizadas.

Em comunicado, a Exclusible explica que estas vendas das 25 ilhas "totalizam o equivalente a 910 ethereums", que à atual conversão representam 2,85 milhões de dólares, cerca de 2,5 milhões de euros.

Leia Também Exclusible capta investimento de 2,2 milhões para lançar plataforma de NFT de luxo

A lista de compradores destas ilhas incluem não só a plataforma de investimentos eToro, mas também "uma variedade de figuras públicas, como o jogador de futebol do Paris Saint-Germain Marco Verratti, a antiga modelo da Victoria’s Secret Sara Sampaio, Kingsley Coman do Bayern de Munique, a jogadora de ténis Ana Ivanovic, a estrela de ténis suíça Stanislas "Stan" Wawrinka ou o empreendedor suíço Dan Holzmann".

Leia Também NFT renderam quase 25 mil milhões de dólares no ano passado. 2022 traz incerteza

A Exclusible explica que estas ilhas privadas "estão localizadas de forma estratégica junto às ilhas Sandbox primárias", sendo propriedades de diferentes tamanhos e atributos. É possível configurar estas ilhas para ter opções como "heliportos, portos privados, mobílias ou possível personalização no interior e exterior".

A empresa detalha que cada uma das ilhas tinha preços diferentes consoante as dimensões. As ilhas mais pequenas, por exemplo, representaram 11 das 25 ilhas vendidas, com preços a arrancar nos 25 ethereum cada - o equivalente a 66,9 mil euros. Já a opção mais dispendiosa ronda os 65 ETH, o equivalente a pouco mais de 179 mil euros.

Leia Também Metaverso benéfico para as fabricantes de “chips” no curto prazo

As últimas ilhas privadas disponíveis estiveram limitadas a compradores com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Conforme explica a empresa ao Negócios, esta regra não se aplica a todas as compras feitas através da plataforma mas, neste caso, serviu um propósito. "O nosso objetivo passa por ter grandes celebridades no espaço do metaverso e NFT de forma a criar, entregar e criar experiências luxuosas", explica o co-fundador da empresa, referindo que assim "as grandes marcas, celebridades e personalidades podem envolver-se com as suas comunidades de forma mais imersiva e intíma", defende.

Sobre o facto de várias das celebridades especificadas neste anúncio não terem até aqui uma aparente relação direta com o mundo dos NFT e do metaverso, Thibauld refere que "mesmo que as celebridades no nosso metaverso e projetos de NFT não estejam completamente relacionas com estes espaços, reconhecem a oportunidade e potencial de futuro". "Portanto vêem a Exclusible como uma forma de entrar nesta nova e entusiasmante realidade da web3".



A modelo portuguesa Sara Sampaio tem vindo a mencionar a Exclusible na rede social Twitter desde este mês, quando anunciou que comprou o primeiro NFT através da plataforma, a 9 de fevereiro. "Precisamos de mais mulheres no mundo dos NFT e do metaverso", anunciou.

Antes das ilhas privadas, a Exclusible já tinha vendido várias dezenas de ‘villas’ de luxo no metaverso, com preços a arrancar nos 4 ETH em pré-venda, altura em que foram vendidas 75 ‘villas’. Depois disso, vendeu mais 75 ‘villas’, já com preços nos 6 ETH, numa venda pública, que terão esgotado em "cinco horas", explica a empresa.

De acordo como os dados da empresa de analítica MetaMetric Solutions, as vendas de imobiliário no metaverso têm estado a disparar nos últimos meses. Em 2021, a empresa estima que a venda de propriedades nas quatro principais plataformas do metaverso rondaram os 501 milhões de dólares e que poderão mesmo duplicar ao longo de 2022.

Em janeiro, pelo menos, esta empresa estima que já tenham atingido os 85 milhões de dólares.









Metaverso é aposta para continuar

Em declarações enviadas por email ao Negócios, Thibault Launay, CEO e co-fundador da Exclusible, explica que a empresa "percebeu rapidamente este ano que os NFT são sexy, mas que o metaverso é ainda mais sexy para muitas das marcas de luxo." E, tendo isso em conta, "a Exclusible investiu rapidamente no jogo ‘The Sandbox’ com três empreendimentos de 6x6 com o objetivo de entregar experiências de próximo nível no metaverso".

O co-fundador da Exclusible acrescenta que, além da presença no The Sandbox, a companhia está também a apostar no Decentraland. "A Exclusible vai continuar a desenvolver esforços no metaverso baseada na crença de que vai representar um passo importante no que toca a criar e conceber experiências de luxo num mundo completamente virtual".

"Estamos a planear aumentar a presença no segmento de luxo no metaverso e vamos continuar a testar e a trabalhar com outras plataformas para perceber mais sobre onde é que a geração web3 quer estar e quais as experiências que quer na vida digital", esclarece Thibauld.

A Exclusible foi fundada no verão do ano passado, por um grupo de fundadores franceses e portugueses. Em agosto, a empresa angariou 2,2 milhões de euros numa ronda seed, co-liderada pela Indico Capital Partners, pelo fundo global White Star Capital e pelo fundo europeu especializado em blockchain Tioga Capital. Além destas entidades, também o piloto de fórmula E Antonio Félix da Costa e o piloto Mitch Evans participaram nesta ronda, através da APEX Capital.

Poucos meses depois, em outubro, lançou a primeira coleção de NFT, gerando "2,4 milhões de euros em vendas de 3 mil NFT em menos de 24 horas", detalha a empresa. Em dezembro do ano passado, apostou no lançamento de uma coleção de NFT com Ali Mahdavi e a estrela norte-americana do burlesco Dita Von Teese - "dois nomes associados à indústria do glamour e moda", refere Thibauld.