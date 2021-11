Leia Também Web Summit arranca com fábricas de unicórnios, NFT e chamadas de atenção ao Facebook

Com uma estrutura muito leve, - "cerca de dez pessoas", avançou Pedro Siza Vieira esta manhã, em conferência de imprensa na Web Summit, - a European Startup Nation Alliance (ESNA) vai ficar sedeada no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, e custará aos cofres do Estado 1,5 milhões de euros por ano, vindos diretamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Para além deste valor, o Governo ainda terá 500 mil euros extra, do programa europeu Horizon.O montante servirá sobretudo para custos de estrutura, a ESNA - lançado esta manhã oficialmente no palco principal da Web Summit - vai criar uma base de dados europeia sobre startups, scaleups e unicórnios. "Vamos avaliando a informação e alinhar políticas de acordo com as conclusões que formos tirando"; explicou o Ministro da Economia português.A ESNA foi proposta pelo Governo aquando da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e tem como missão criar uma aliança política entre os Estados-membros (mais a Islândia) de forma a que os empreendedores possam aproveitar todo o potencial do mercado único europeu. "Temos mais startups que os Estados Unidos mas as nossas startups enfrentam muito mais dificuldades", comentou Siza Vieira em palco.Assente em oito princípios, o acordo - sem nenhuma iniciativa, para já, publicamente agendada - tenta ir buscar as melhores práticas ao nível global, no que diz respeito ao apoio a empresas, em todas as suas fases de desenvolvimento, incluindo no esforço de capitalização.A ESNA ficará totalmente operacional ainda este ano e o Governo português lançará em breve um concurso para encontrar um dirigente para a estrutura. De objetivos, o maior é o de duplicar o número de unicórnios (empresas avaliadas em mais de mil milhõies de euros) na Europa, mas também o de aumentar o número de startups per capita e a quota das mulheres no empreendedorismo.Para além de Pedro Siza Vieira, para o lançamento da ESNA estiveram em palco representantes de outros Estados-membros - cada um terá o seu próprio orçamento com os valores que quiser alocar à iniciativa - tal como Espanha, Bélgica e República Checa e também da Comissão Europeia