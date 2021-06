Fala bem francês? A Webhelp vai criar 100 empregos em Aveiro

A Webhelp chegou há meia dúzia de anos a Portugal, onde já emprega mais de duas mil pessoas, tendo ainda recentemente anunciado a abertura de dois novos escritórios em Lisboa e Braga, prevendo chegar a um efetivo de três mil trabalhadores no nosso país nos próximos três anos.

Esta terça-feira, 15 de junho, a multinacional francesa de consultoria anunciou a abertura de um recrutamento destinado à contratação de uma centena de trabalhadores na região de Aveiro, com as vagas a serem ocupadas por profissionais sejam fluentes em francês e possam desempenhar funções de suporte a clientes a partir de casa.

Aveiro surge como "uma escolha natural" devido ao elevado número de candidatos com perfil francófono na região, explica Benoist Voidie, diretor regional Norte da Webhelp Portugal.

"Estamos a contratar para projetos muito focados na realidade francófona e esta zona do país tem muitas pessoas com um perfil interessante a esse nível. É uma aposta estratégica da nossa parte, porque, além do potencial referido em termos de recursos humanos para a nossa atividade, Aveiro oferece condições muito relevantes para as empresas e colaboradores que pretendam fixar-se na região", justifica o mesmo gestor, em comunicado.

"A expansão da nossa capacidade de recrutamento a nível nacional evidencia o rápido crescimento que a Webhelp tem tido em Portugal. Esta localização apresenta as condições ideais para o desenvolvimento de operações de suporte a clientes para o mercado europeu, comprovando o potencial do nosso país nesta área de negócio ", sublinha, por sua vez, Carlos Moreira, CEO da Webhelp Portugal.

Já José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, depois de enfatizar que "é com muito agrado e entusiasmo que recebemos a Webhelp em Aveiro", destaca o facto de esta empresa ser "um dos mais importantes prestadores de serviços de ‘outsourcing’", que "está presente em mais de 50 países".

"Tem um cariz fortemente inovador e tecnológico, e assenta a sua estratégia de crescimento e desenvolvimento na procura de talento. E sabemos que é isso que irá encontrar em Aveiro, o talento necessário para continuar a crescer. No âmbito do trabalho do Aveiro Tech City e com o apoio do ecossistema inovador e tecnológico do nosso território, acreditamos que este será apenas o primeiro passo de um processo de crescimento sustentado da presença da Webhelp em Aveiro", conclui o autarca.

Desde que se instalou em território nacional, a Webhelp, afiança, já investiu mais de oito milhões de euros em infraestruturas de norte a sul do país.