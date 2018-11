Ferramentas do Google já sabem o que fez no próximo Verão

No mundo das viagens de luxo, dois superpoderes prevalecem acima de tudo: personalização e intuição. Quanto melhor um hotel, uma aplicação ou uma agência de viagem conseguir atender às necessidades e aos desejos dos utilizadores - e, idealmente, prevê-los antes que eles se manifestem -, maior a probabilidade de conquistar clientes fiéis.

Mas não é um hotel nem uma agência de viagens que está a desvendar este mistério. É o Google. A gigante da tecnologia está a aproveitar as suas imensas capacidades de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para aprimorar as suas ofertas de viagens, que actualmente cobrem de tudo, desde a busca de voos e hotéis até recomendações de actividades, guias de destinos e serviços de mapas.

A especialista em tecnologia de viagens Gillian Morris, fundadora da aplicação de pesquisa de passagens aéreas Hitlist, diz que este é um campo onde o Google tem uma posição única para ter sucesso. "Uma das razões pelas quais é tão difícil inovar e oferecer experiências satisfatórias no sector de viagens é que as empresas raramente sabem algo sobre si; não faz um login no Kayak nem no Expedia para que eles descubram do que é que gosta", explica a responsável. "É difícil personalizar quando não se tem um perfil claro do viajante. Mas o Google obtém tanta informação através do seu e-mail, das confirmações de voos - de tudo -, que realmente pode oferecer essa experiência de viagem mágica."

A experiência comprova. Nos últimos meses, o Google lançou discretamente uma série de recursos e actualizações com foco em viagens que destacam o quanto a sua tecnologia de inteligência artificial se tornou intuitiva. Somando tudo, há motivos suficientes para acreditar que o seu próximo agente de viagens poderá muito bem ser um robô do Google.

A seguir, alguns recursos revolucionários para experimentar... ou para evitar, se estiver mais preocupado com a privacidade do que com ser um dos primeiros a usá-los.

Possíveis viagens

Não importa qual seja a sua pesquisa, o Google está a ver (e se usar um assistente de voz, como o Google Home, talvez também esteja a ouvir). Mas, pesquisas que parecem aleatórias e provocadas pelo devaneio - talvez "os melhores tacos na Cidade do México" ou "como fazer ioga a cavalo" - oferecem excelentes dicas que informam ao Google aonde poderá estar interessado em ir no futuro.

Agora, o motor de busca está a usar essas pesquisas para arquivar pastas de "possíveis viagens" com informações sobre hotéis, restaurantes e actividades que você já pesquisou em destinos específicos.

Pontuações

Graças a parcerias com sites focados em culinária, como Zagat e Infatuation, o Google sabe muito sobre restaurantes: tudo, desde o quão lotado ou barulhento podem ser até como atendem a necessidades dietéticas específicas. E está constantemente a criar padrões sobre o que você gosta, com base nos lugares onde esteve (ou nos sítios que pesquisou). É aí que entra o Match Score, que combina todas estas informações para prever a probabilidade de gostar de um determinado lugar. Foi lançado em Maio e actualmente é restrito a restaurantes, mas pode expandir-se para lugares como hotéis.

Previsão de atraso de voos

Se usa um endereço do gmail para confirmar reservas de voos, o Google tem uma noção clara de quando - e aonde - vai viajar. Como também tem acesso a, por exemplo, dados da Autoridade Federal de Aviação dos EUA, dados históricos de status de voo e dados do posicionamento geográfico de aeronaves, o Google também pode informar se os seus planos de viagem estão prestes a sofrer um atraso.

"Os nossos modelos podem chegar a previsões incrivelmente precisas", disse Richard Holden, vice-presidente de gestão de produto do Google, durante um painel de discussão no Skift Forum, uma conferência anual de viagens. "Muitos clientes contam-nos que avisamos sobre os atrasos antes da companhia aérea ou qualquer outro."

(Texto original: Google's New Travel Tools Already Know What You Did Next Summer)