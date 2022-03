Francesa Bee Engineering quer contratar mais 50 pessoas em Portugal

A tecnológica do grupo MoOngy, que emprega atualmente 191 pessoas nos seus escritórios de Lisboa e Porto, fechou o exercício de 2021 com uma faturação de 7,3 milhões de euros, mais 25% do que no ano anterior.



José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering.







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Após ter efetuado 32 contratações no último ano, contando agora com um efetivo de 191 pessoas em Portugal, a Bee Engineering quer recrutar mais 50 este ano, exercício em que pretende aproximar-se dos oito milhões de euros de faturação, contra os 7,3 milhões registados em 2021, cifra que representou um aumento de 25% face ao ano anterior. "Depois de em 2020 – face aos impactos económicos provocados pela pandemia – termos tido um pequeno decréscimo na nossa faturação, em 2021 conseguimos voltar à tendência de crescimento que tínhamos registado desde o nosso lançamento", enfatiza José Leal e Silva, diretor executivo da Bee Engineering, em comunicado. Leia Também Francesa Adentis aumenta vendas em 50% e vai contratar mais 50 engenheiros em Portugal "Prevíamos que essa recuperação acontecesse, mas os números superaram as nossas expectativas", realça, reportando-se às perspetivas iniciais que apontavam para um crescimento de apenas 9%, com os projetos "chave na mão" a serem aprontados como "um dos responsáveis" pelo forte aumento das vendas em 2021. "Este ano queremos continuar a traçar um caminho de progressão. Vamos reforçar a nossa competitividade no mercado", promete o mesmo gestor. A empresa de inovação e tecnologia destaca, ainda, que o ano de 2021 foi de aceleração do papel da Bee Academy na estrutura da Bee Engineering. "Estreitamente ligada às áreas de R&D e ‘nectar interactive’, a unidade de formação desenvolveu a experiência de novos colaboradores e originou plataformas que já tiveram aplicabilidade", revela, salientando a criação do Bee Kind, um videojogo "capaz de envolver empresas e colaboradores em objetivos solidários". A Bee Engineering relata que a plataforma surgiu com o propósito de aumentar a ligação entre os membros de equipas, de promover os valores comuns e, ao mesmo tempo, auxiliar entidades externas de solidariedade. A empresa, que tem escritórios em Lisboa e Porto, adianta que lançou recentemente o Bee Genius, uma aplicação para os colaboradores contribuírem com ideias a serem implementadas na empresa e votarem nas sugestões propostas pelos seus colegas. "A ferramenta tem um funcionamento simples e intuitivo: ‘swipe right’ caso aprovem as ideias apresentadas,’ swipe left ‘caso não", sinaliza. A Bee Engineering conta, ainda, que está envolvida no NETEDGE, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma infraestrutura de "edge computing e" do software associado ao fornecimento de serviços de computação de baixa latência. Trata-se de uma solução desenvolvida por um consórcio de seis entidades e que conta com o apoio dos programas PP2020 e FEDER. Fundada em 2010, com presença também em França e na Bélgica, totalizando mais de 800 trabalhadores, a Bee Engineering é uma das 25 marcas do grupo gaulês MoOngy (ex-HIQ Consulting), que emprega cerca de sete mil trabalhadores em 13 países europeus. Saber mais bee engineering moongy josé leal e silva

