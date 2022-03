Francesa Adentis aumenta vendas em 50% e vai contratar mais 50 engenheiros em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Presente em Portugal há meia dúzia de anos, o crescimento da tecnológica francesa Adentis tem sido fulgurante, tendo passado de 788 mil euros de faturação em 2017 para 2,3 milhões no ano seguinte, cifra que duplicou para 4,7 milhões de euros um ano depois.

No ano passado, a Adentis atingiu um volume de negócios de 8,7 milhões de euros, o que representa um crescimento de 47% face aos 5,9 milhões registados em 2020.

"Estes números mais do que dobram aqueles que eram os objetivos definidos para empresa em 2021, que se situavam num aumento de 19%", enfatiza a Adentis, em comunicado.





Também o número de trabalhadores "ultrapassou as metas inicialmente" definidas para 2021: a Adentis afirma que previa chegar às duas centenas e conseguiu fechar o ano com 241 profissionais.

"São resultados que não nos surpreendem, uma vez que a transformação digital continuará a assumir grandes contornos e as empresas de inovação e tecnologia com recursos para responder a essa demanda irão reforçar a sua posição no mercado", sublinha João Gomes, COO da Adentis, adiantando que a empresa, "durante este ano, quer atingir uma faturação histórica de 9,9 milhões de euros".

Em termos de reforço do efetivo, a Adentis garante que vai "aproximar-se das três centenas: serão recrutadas mais 50 pessoas para as novas vagas que irão ficar disponíveis num regime de ‘smart & remote working’", revela.

"O recrutamento que a tecnológica está a colocar em curso é cada vez mais global, uma vez que os colaboradores podem trabalhar remotamente de qualquer parte do mundo: mais de 25% da equipa vive fora de Portugal", salenta a Adentis.

A Adentis é uma das 25 marcas do grupo francês MoOngy (ex-HIQ Consulting), que tem cerca de sete mil trabalhadores em 13 países europeus.