A empresa de ativação de inovação e tecnologia Sowin, que se diz "movida pelos princípios da sustentabilidade e globalidade", está focada nos ecossistemas de CRM e ERP, disponibilizando também um "outsourcing" mais estratégico, "consulting as a servisse" e projetos E2E.

"Desta forma, está em sintonia com a transformação tecnológica e com o crescimento orgânico e sustentável de cada cliente", enfatiza a empresa, que foi criada em fevereiro do ano passado, tendo fechado o seu primeiro exercício com uma facturação de 3,26 milhões de euros e 91 trabalhadores.

Leia Também Francesa Bee Engineering quer contratar mais 50 pessoas em Portugal

Integrada no grupo tecnológico francês MoOngy, que tem mais de oito mil trabalhadores em 14 países, a Sowin "ambiciona chegar aos 4,6 milhões em faturação e aos 130 colaboradores em 2023, tendo também como grande objetivo a sua inserção no Brasil e redobrar a aposta no mercado espanhol", revela a empresa, esta quarta-feira, 15 de março, em comunicado.

Leia Também Francesa Adentis aumenta vendas em 50% e vai contratar mais 50 engenheiros em Portugal

"Criámos uma empresa de inovação que se move pela sustentabilidade e flexibilidade, e os números falam por si. Com apenas um ano de existência, continuamos a crescer e a trabalhar para alcançarmos metas audaciosas", enfatiza Marcel Araújo, diretor executivo da Sowin.

"Queremos ser reconhecidos por contribuirmos para um mundo melhor através do equilíbrio entre a evolução tecnológica, empresas, pessoas e a sociedade em geral e sabemos que o nosso caminho é neste sentido", sinaliza o mesmo gestor.

Apostando "numa dinâmica de mercado global", a equipa da Sowin é composta por "mais de 10 nacionalidades diferentes presentes na Europa, América Latina e Ásia, em regime de teletrabalho".

"Aliado a esta conexão global, o ‘remote-working’ continua a ser outra das apostas na lógica de trabalho da empresa, oferecendo uma gestão mais autónoma do tempo dos colaboradores de forma a permitir o indispensável ‘work-life balance’ e para atuar em diversos fusos horários", realça a Sowin.





Apesar de pertencer ao grupo gaulês MoOngy, a Sowin apresenta-se como uma marca 100% portuguesa, sem representação em França, com escritórios em Lisboa e no Porto, onde está baseada a sua equipa central, e que reporta a um "country manager" português.