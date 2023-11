Grupo francês compra tecnológica portuguesa com 350 trabalhadores

Fundada em 2006, contando atualmente com mais de 350 profissionais nos seus escritórios em Portugal, Brasil e Reino Unido, tendo fechado o último exercício com uma faturação da ordem dos 18 milhões de euros, a tecnológica de "Data Science" Closer Consulting acaba de ser adquirida pelo grupo francês Smart4 Engineering.

"Esta é a primeira empresa portuguesa que se junta à Smart4 Engineering, grupo que faturou mais de 250 milhões de euros durante este ano, mantendo autonomia total da sua operação e ampliando os seus serviços de Data Science e Inteligência Artificial", anuncia a Closer Consulting, em comunicado.





Ainda que mantenha "a equipa, missão, valores, cultura e identidade", a Closer Consulting promete "reforçar a sua atividade internacional fazendo parte de um grupo especializado em tecnologias emergentes — e não desconsiderando o seu papel impactante no mercado português", realça.

"A Closer tem vindo a afirmar-se como uma empresa de referência no setor dos dados e IA. Somos entusiastas do mercado português, mas, na sequência da nossa estratégia de internacionalização, há um objetivo claro de irmos ainda mais além", começa por afirmar Fernando Matos, sócio e cofundador da Closer Consulting.





"É verdade que temos expandido a nossa atividade no estrangeiro, porém, com esta integração no grupo, que para além da sua robustez partilha também a nossa visão, passamos a ter uma estrutura com ‘know-how’ e presença em diferentes geografias, que nos permitirá atuar de forma assertiva nos diferentes mercados-alvo", explica Fernando Matos, que também lidera a Data Science Portuguese Association.





"Estamos muito entusiasmados com esta colaboração, que nos permitirá oferecer um leque alargado de novidades, competências e experiência aos nossos clientes", remata.





Já Cyril Roger, chairman e CEO da Smart4 Engineering, afirma que a Closer Consulting "é o parceiro português ideal para integrar o grupo".





"A sua reputação, gestão e competência são indiscutíveis e garantem-nos uma entrada sólida no mercado português. Estamos muito focados na autonomia das empresas do grupo e em criar uma organização internacional ágil de empresas especializadas em competências digitais que acreditamos que será uma referência europeia nesta matéria - e da qual a Closer agora faz parte", conclui Cyril Roger.

O grupo francês afiança que a Closer foi escolhida pela Smart4 Engineering para a sua entrada em Portugal "devido ao seu histórico e credibilidade no mercado, sendo considerada pelo grupo como um ‘player’ de referência e com um vasto ‘know-how’ em projetos de Data Science e IA", pelo que "os ‘partners’ da Closer Consulting manter-se-ão na gestão da empresa e continuarão a liderar a estrutura, cientes do potencial de crescimento internacional que têm pela frente".

Antes da aquisição da empresa portuguesa, a Smart4 Engineering, que tem sede em Paris e está presente em 40 localizações num total de oito países, tinha um efetivo superior a 3.200 pessoas.