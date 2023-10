Grupo francês funde duas tecnológicas portuguesas e cria CodeWin com 150 pessoas

Criada em Fevereiro do ano passado, a Sowin fechou o primeiro ano de atividade com uma faturação de 3,3 milhões de euros e quase uma centena de profissionais, enquanto a sua "irmã" Decode, três anos mais velha, facturou nesse exercício (2022) 2,5 milhões de euros com uma equipa de cerca de sete dezenas de pessoas.

São duas tecnológicas portuguesas fundadas no seio do grupo francês MoOngy, que acaba de anunciar a criação da CodeWin, que nasce da fusão da Decode com a Sowin.

Leia Também Tecnológica Decode pronta para adotar semana de quatro dias

"A concertação estratégica permite a ambas ganhar escala (150 profissionais) e expandir atuação em Portugal e Espanha", explica a CodeWin, esta terça-feira, 17 de outubro, em comunicado.

Leia Também Jovem luso-francesa Sowin já emprega 91 pessoas em Portugal e quer recrutar mais 40

Uma fusão "para liderar a transformação digital das empresas", enfatizam, assente na sinergia das ofertas das duas marcas em "outsourcing estratégico, team as a service e turnkey", apoiadas nos eixos de competência em "software development, ERP, CRM, data strategy e digital experiences"

"Num contexto tecnológico e de mercado dinâmico e desafiante, sentimos que unir forças entre as empresas de forma a acelerar crescimento e ganhar escala era o caminho a seguir", conta João Reis Fernandes, diretor executivo da CodeWin, antes na Decode, que afirma que "a colaboração entre as empresas já vem de trás, existindo uma forte complementaridade entre as ofertas e ‘expertises’ tecnológicas dos dois mundos".

"A decisão de tomarmos este passo e criarmos esta sinergia foi algo natural. Permite-nos ter uma atuação em termos de geografia mais abrangente, unindo os polos de Lisboa da Decode com Porto e Espanha da Sowin. Em última análise, a CodeWin é hoje uma empresa com maior capacidade de abraçar desafios de uma de maior magnitude. Como diz o nosso slogan, hoje é dia estamos ‘All in the right place’", remata João Reis Fernandes.

Já para Marcel Araujo, diretor executivo da CodeWin, previamente na Sowin, "a fusão entre as duas empresas possibilitará unir a força da ‘digital experience’ da Decode a experiência em CRM e ERP da Sowin. As soluções em volta destes ecossistemas serão mais completadas e alinhadas a transformação digital dos nossos clientes, para além de proporcionar a expansão geográfica da CodeWin para o mercado Ibérico", afiança.