ISS abre centro de software no Porto e quer contratar 100 engenheiros

A ISS World Services anunciou a abertura de um centro tecnológico no Porto - o "ISS Tech Portugal". Em comunicado, a empresa de ousourcing e gestão do trabalho explica que o novo centro se vai focar no desenvolvimento de software e irá complementar duas outras localizações, a Dinamarca e Polónia.Uma das razões para a instalação em Portugal é a parceria com a empresa luso-alemã xelerate.tech que está também sediada na cidade e que fornece soluções no processo de transformação digital.O novo centro da ISS vai iniciar atividade já em setembro deste ano e espera contratar mais de 100 engenheiros de software até ao final de 2023."O nosso novo centro tecnológico no Porto é um marco importante na nossa transformação digital. Para nos tornarmos o líder tecnológico da nossa indústria, não só estamos a investir em tecnologia de ponta, mas também a aumentar a nossa capacidade interna à escala global", explicou Markus Sontheimer, diretor de informação e de digital, em comunicado.Sobre a escolha da cidade do Porto para o estabelecimento da empresa, a ISS adianta que "o Porto é um centro tecnológico internacional e vibrante e tanto startups como grandes empresas à escala global valorizam os seus profissionais de tecnologia altamente qualificados. Na cidade e áreas circundantes existem várias universidades reconhecidas que alimentam o mercado de trabalho".