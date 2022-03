Lucros da Sonaecom duplicam para 120,7 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sonaecom obteve 120,7 milhões de euros de lucro no ano passado, mais do que duplicando os 60,1 milhões registados um ano antes, informou esta segunda-feira a empresa.O volume de negócios cresceu 9,9%, para 76,5 milhões de euros, enquanto o EBITDa aumentou 40,1 milhões, para os 50,3 milhões de euros, assinala a empresa. Esta evolução deveu-se essencialmente aos itens não recorrentes e ao aumento dos resultados de equivalência patrimonial, que dependem essencialmente do desempenho da Nos, na qual a Sonaecom detém uma participação através da Zopt.A administração informa ainda que irá propor um dividendo ilíquido de 19,4 cêntimos por ação, o que corresponde a um rácio pay-out de 50% dos lucros e um "dividend yield" de 11,5% face à cotação de fecho a 31 de dezembro de 2021.