Sonae IM vende holding de cibersegurança que controla a S21sec e Excellium à Thales

A Sonaecom anunciou que, através da subsidiária Sonae Investment Management (Sonae IM), chegou a acordo com a Thales Europe para vender a esta empresa a totalidade do capital social e os direitos de voto da Maxive - Cybersecurity. A informação foi divulgada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A transação tem subjacente um Enterprise Value do target de Eur 120 milhões de euros e estima-se que resulte num impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom, de cerca de Eur 63 milhões", é possível ler no comunicado. "Estes montantes poderão variar em função da data efetiva da transação e respetivo desempenho financeiro da Maxive e suas subsidiárias até esse momento", é explicado.

A Maxive é a holding que controla duas empresas da área da cibersegurança, a S21sec e a Excelliumm. Em comunicado de imprensa sobre esta aquisição, a S21sec comenta que, com esta aquisição, poderá "expandir a presença europeia", notando que a operação "representa uma oportunidade para a S21sec continuar a sua história de inovação e liderança em cibersegurança dentro de uma organização global totalmente dedicada à inovação digital e tecnológica, conectividade, big data, cibersegurança de inteligência artificial, tecnologia quântica e defesa".

"Estamos muito entusiasmados por iniciar esta nova era na S21sec dentro do Thales Group, pois acreditamos que esta operação permitirá desenvolver as competências, know-how, experiência e serviços da S21sec à escala global", refere Agustin Muñoz-Grandes, CEO da S21sec, citado em comunicado. "Os clientes da S21sec beneficiarão das capacidades adicionais e complementares que a Thales já desenvolveu dentro da sua divisão de cibersegurança, concentrando-se sempre em negócios e organizações públicas críticas."

"A aquisição da Maxive Cybersecurity consolida a nossa liderança em cibersegurança no atual cenário de constante expansão das ciberameaças. Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas às equipas da Maxive Cybersecurity e reforçar ainda mais as nossas capacidades globais em matéria de cibersegurança. Juntos seremos capazes de fornecer soluções que proporcionam um desempenho cada vez mais elevado aos nossos clientes", acrescenta Philippe Keryer, vice-presidente executivo, estratégia, investigação e tecnologia da Thales.

"Como acionista maioritário da empresa, ajudámos a S21sec a atingir mais do triplo das suas receitas anuais, com base na sua história de inovação e especialização, ajudando-a a tornar-se numa das empresas líderes de MSSP na Europa", afirma Carlos Alberto Silva, Managing Partner da Sonae Investment Management. "A aquisição da Maxive Cybersecurity pela Thales é o culminar perfeito para a S21sec enquanto empresa, ao incorporar as capacidades de cibersegurança da Thales, ao mesmo tempo que continuará a oferecer aos seus clientes um serviço de longo prazo com capacidades melhoradas em todo o seu portfólio", acrescenta Simon Church, CEO da Maxive Cybersecurity.

A Thales conta com 10 mil programadores de software e 5 mil engenheiros de tecnologias de informação e cibersegurança, distribuídos 60 países. Os 546 profissionais da Maxive Cybersecurity, distribuídos por Portugal, Espanha, Luxemburgo e Bélgica vão ser integrados nos mais de 2 mil colaboradores da área de cibersegurança da Thales.



O comunicado enviado à CMVM detalha que a concretização da operação está dependente da verificação das condições usuais para um acordo deste tipo, incluindo aprovação regulatória, prevendo-se que ocorra até 30 de novembro de 2022.