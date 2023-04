Microsoft supera projeções de lucros e receitas com ajuda dos serviços na "cloud"

No seu terceiro trimestre fiscal, terminado a 31 de março, a Microsoft registou um resultado líquido de 18,3 mil milhões de dólares (2,45 dólares de lucro diluído por ação), um aumento de 9% face aos 16,72 mil milhões (2,20 dólares por ação) no período homólogo do ano passado. Os analistas apontavam para um lucro por ação de 2,22 dólares.

As receitas, por seu turno, aumentaram 7% para 52,86 milhões de dólares, contra 49,36 mil milhões no mesmo trimestre de 2022, quando a projeção média do consenso de mercado era de 51,03 mil milhões.

A tecnológica norte-americana, liderada por Satya Nadella desde 2014, tem procurado manter um fluxo constante de negócios na "cloud", tentando centrar a estratégia da empresa nos serviços web.

O crescimento da Microsoft continuou a ser impulsionado sobretudo pelo aumento da procura e pelo desempenho do seu segmento da "cloud inteligente" (que inclui o armazenamento de dados na nuvem, através da Azure). As receitas dos serviços na "cloud" aumentaram 27%.

A Microsoft ajudou a alimentar a obsessão das Big Tech com a inteligência artificial, ao investir na Azure OpenAI para disponibilizar recursos com o ChatGPT. A fabricante do Windows já implementou, desde então, versões da tecnologia OpenAI no seu browser Edge, no motor de busca Bing, no seu software de produtividade Microsoft 365 e em ofertas ao nível da cibersegurança.

Na negociação fora de horas da bolsa nova-iorquina, a Microsoft segue a ganhar terreno, com uma subida de 4,26% para 287,50 dólares. No fecho regular da sessão desta terça-feira, as ações encerraram a ceder 2,25% para 275,42 dólares.

Ficou também a saber-se, ainda antes da apresentação das contas trimestrais, que a Microsoft se prepara para finalizar a compra da empresa de videojogos Activision Blizzard por 69 mil milhões de dólares. A informação foi avançada pelo The New York Post, citando fontes próximas do processo.

A Microsoft, que é dona da Xbox, conta, segundo as mesmas fontes, ter a aprovação final da Comissão Europeia no próximo mês. A Activision Blizzard, recorde-se, é a responsável por jogos como Call of Dudy, Candy Crush e Warcraft.



Ontem foi também avançado, pelo Financial Times, que a Microsoft está a preparar-se para separar as plataformas Office e Teams.