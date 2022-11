Microsoft trabalha em remédios para obter "luz verde" da UE à compra da distribuidora de "Call of Duty"

A Microsoft e a distribuidora do "best seller" "Call of Duty" assinaram um acordo em janeiro, de forma a que a Activison possa ter armas para enfrentar os gigantes asiáticos do setor. Para UE, no entanto, este é um acordo que pode colocar em causa as regras da concorrência, sendo um dos afetados a dona da Playstation, Sony.

